Ecco come ottenere una pizza più digeribile con il lievito madre con enzimi

I lieviti madre con enzimi rappresentano una soluzione avanzata per migliorare le performance dell’impasto per pizza, sia in termini di lavorabilità che di qualità finale del prodotto. L’azione combinata tra lievito madre attivo e enzimi naturali genera un processo di fermentazione controllata, capace di conferire alla pizza una struttura alveolata, un sapore intenso e un’elevata digeribilità.

Impasti di qualità con Mater Mia® 76

Il lievito madre è costituito da una comunità di lieviti e batteri lattici che lavorano in sinergia per trasformare gli zuccheri presenti nella farina. Questa attività microbica favorisce una maturazione lenta dell’impasto, sviluppando aromi complessi e rendendo la pizza più leggera. I lieviti madre con enzimi contengono inoltre amilasi e proteasi, enzimi che scompongono rispettivamente l’amido e le proteine della farina, facilitando la formazione di un glutine più elastico e una maggiore estensibilità dell’impasto.

Inoltre, l’uso di lievito madre con enzimi riduce la necessità di additivi chimici, rispondendo alla crescente richiesta di ingredienti naturali e clean label. Il risultato è un impasto per pizza professionale che si distingue per gusto autentico, facilità di lavorazione e stabilità in cottura. Grazie a queste proprietà, i lieviti madre enzimatici sono diventati un riferimento per i pizzaioli che cercano eccellenza, costanza nei risultati e un'esperienza sensoriale superiore per il consumatore finale.

Una pizza leggera e digeribile con Mater Mia® 76

Mater Mia® 76: un omaggio autentico alla pizza napoletana

Lesaffre Italia, leader nella produzione di lievito fresco e ingredienti per panificazione, presenta Mater Mia® 76, una speciale preparazione a base di lievito madre attivo con enzimi, studiata per rispondere alle esigenze dei professionisti della pizza.

Il nome Mater Mia® 76 è un tributo alla pizza napoletana, simbolo della cultura gastronomica partenopea. Il numero 76 si ispira alla Smorfia Napoletana, dove rappresenta proprio la pizza: un richiamo diretto alla passione, all'artigianalità e ai sapori autentici di Napoli.

Simone Lamberti, direttore commerciale Lesaffre Italia

A proposito del nuovo prodotto, Simone Lamberti, direttore commerciale Lesaffre Italia ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di lanciare questo prodotto unico sul mercato. Con Mater Mia® 76 offriamo ai professionisti l’opportunità di esplorare nuove frontiere della pizza, in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Questo prodotto rappresenta una vera rivoluzione per i pizzaioli che puntano all’eccellenza e desiderano celebrare l’autenticità della pizza napoletana, supportati dagli ingredienti più innovativi e proponendo ai clienti una nuova esperienza gustativa».

Le caratteristiche tecniche di Mater Mia® 76 per impasti professionali

Sviluppata dal Baking Center™ Lesaffre Italia, Mater Mia® 76 è formulata per impasti ad alta idratazione e lunghe lievitazioni, assicurando risultati professionali e costanti.

Il nuovo prodotto si caratterizza per:

Fermentazione naturale per una pizza altamente digeribile

per una pizza altamente digeribile Sapore intenso e profondo grazie al lievito madre attivo

grazie al lievito madre attivo Struttura alveolata e cornicione soffice e fragrante

e cornicione soffice e fragrante Facilità di utilizzo e ottima integrazione con ogni tipo di farina

Vantaggi sensoriali e funzionali per ogni tipo di pizza

La speciale preparazione Mater Mia® 76 di Lesaffre

Mater Mia® 76 è ideale per tutte le tipologie di pizza artigianale, dalla classica napoletana alla gourmet. Il suo utilizzo consente di ottenere un impasto leggero e ben sviluppato, un profilo aromatico complesso e persistente ma anche una resa eccellente in fase di cottura, anche con elevati livelli di umidità, garantendo un cornicione soffice e fragrante. Disponibile in confezioni da 3 kg, con all'interno bustine da 300 grammi.

Facilità d’uso e risultati garantiti

Per l’utilizzo, è sufficiente aggiungere Mater Mia® 76 direttamente in impastatrice. La sua formulazione permette una perfetta integrazione con la farina, attivando processi naturali di fermentazione e maturazione. Il risultato è un impasto facile da lavorare, con caratteristiche superiori in termini di gusto, digeribilità e struttura.

Raffaele Bonetta utilizza Mater Mia® 76

«Uno degli aspetti che apprezzo di più di Mater Mia® 76 è la semplicità di utilizzo». Così afferma il pizzaiolo Raffaele Bonetta, vincitore lo scorso anno del The Best Pizza Science Award, che aggiunge: «Non richiede preparazioni speciali, e il risultato è un impasto che lievita lentamente, sviluppando un gusto ricco e autentico, proprio come vuole la tradizione napoletana. Questo significa che con Mater Mia® 76, la pizza avrà una struttura leggera, alveolata e ben bilanciata, esaltando non solo la consistenza ma anche il sapore. In cottura, poi, Mater Mia® 76 garantisce un cornicione soffice e fragrante, con quel sapore unico del lievito madre, proprio come vuole la tradizione napoletana. Per portare la qualità della pizza artigianale a un livello superiore è sicuramente il prodotto giusto».

L’impegno Lesaffre per la qualità nella panificazione professionale

Con oltre un secolo di esperienza e una presenza globale, Lesaffre Italia continua a sostenere i professionisti della panificazione e della pizza con soluzioni tecniche avanzate, sviluppate nei propri centri di eccellenza. Mater Mia® 76 rappresenta un nuovo standard nella categoria degli ingredienti per pizza di alta qualità.