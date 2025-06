 Tre nuovi premix alla frutta per cocktail senza zuccheri aggiunti

Il crescente interesse per uno stile di vita sano ha portato a una forte domanda di bevande senza zuccheri aggiunti. DOuMIX? risponde a questa esigenza con tre nuove referenze della linea Squeeze ‘No Added Sugar’, pensate per chi cerca il gusto e allo stesso tempo la leggerezza. Lo fa in un mercato globale in continua crescita e con sempre più prodotti innovativi.

Mango Daiquiri con Squeeze Mango No Added Sugar

Tre gusti fruttati per drink creativi e salutari

Le nuove proposte della gamma includono i gusti Mango, Maracuja e Strawberry, formulati per soddisfare le esigenze del consumatore attento al benessere. Questi premix sono ideali per la preparazione di cocktail, mocktail, o drink aromatizzati come spanish latte, thè aromatizzati e granite.

Strawberry Caipiroska con Squeeze Strawberry No Added Sugar

Ciò che distingue i nuovi premix “No Added Sugar” è la consistenza fluida e la maggiore percentuale di frutta all'interno, pari al 70%, rispetto alla gamma standard. Una soluzione perfetta per i professionisti del beverage che desiderano proporre drink moderni e coerenti con i trend alimentari attuali, mostrando grande interesse per proposte senza zuccheri aggiunti nella propria drink list.

Packaging funzionale e riconoscibile

Il design della bottiglia è pensato per facilitare l’utilizzo nei contesti professionali. Ogni collo è personalizzato con l'immagine del frutto, rendendo immediata l’identificazione del gusto anche nei momenti di maggiore affluenza.

Pornstar Martini con Squeeze Maracuja No Added Sugar

Una gamma ampia e creativa per ogni occasione

Con le nuove referenze, la linea Squeeze raggiunge un totale di 25 gusti, tutti pronti da squeezare per creare bevande originali ogni giorno dell’anno: Yellow Supermix, Green Apple Dive, Lime Mint Cooler, Pink Grapefruit Paradise, Raspberry Temptation, Peach Escape, Mulberry Crush, Mango Alphonso Glory, Coconut Emotion, Mixed Berry Luxury, Lemon Lime Power Sweet&Sour, Maracuja Passion, Blueberry Bloom, Strawberry Dream, Green Melon Breeze, Cranberry Love, Guapa Bonita, Kiwi Delight, Yuzu Desire, Watermelon Wave, Pomegranate Pop, Pineapple Sunshine.

Premix speciali cui l'unico ingrediente da aggiungere è la creatività del bartender.