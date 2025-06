 Il Gusto dello Sport: Grana Padano unisce cucina, cultura e Olimpiadi

Il Consorzio di Tutela Grana Padano ha organizzato “Il Gusto dello Sport”, un evento dedicato al connubio tra alimentazione di qualità e valori sportivi, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, promotrice dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Grana Padano per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Il viaggio gastronomico dei cinque continenti con Grana Padano

Il progetto, ideato dal Consorzio e curato dallo chef Davide Oldani, ha proposto un percorso culinario ispirato ai cinque continenti. Ogni piatto rappresentava una cultura gastronomica diversa, utilizzando Grana Padano Dop come ingrediente protagonista.

Le differenti tradizioni e le svariate culture culinarie mondiali intendono promuovere i valori comuni dello sport e di una sana e corretta alimentazione.

Durante la cerimonia, è stato presentato il piatto ispirato al cerchio olimpico “America”, a chiusura del percorso internazionale che ha idealmente attraversato il globo terrestre.

Un evento immersivo tra sport, gusto e cultura italiana

L’iniziativa si è svolta in uno spazio ricco di suggestioni visive ispirate ai Giochi Invernali, con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo e gastronomico. L’evento ha sottolineato il ruolo di Grana Padano come ambasciatore del Made in Italy, unendo eccellenza agroalimentare e promozione culturale.

«Il formaggio Grana Padano è il sapore d’Italia che parla al mondo, ambasciatore del gusto dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Mico 2026», ha detto Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela, accogliendo gli ospiti dell’evento e aggiungendo: «Da ambasciatori del gusto italiano con la nostra Dop più consumata al mondo, siamo orgogliosi di essere parte di un evento unico e irripetibile come i Giochi di Milano Cortina 2026».

Grana Padano nel convegno Il gusto dello sport

A sottolineare ulteriormente l’importanza della collaborazione con la Fondazione Mico 2026, Zaghini ha aggiunto: «Grana Padano è molto più di un formaggio: è un simbolo dell’eccellenza. Il nostro impegno a favore dello sport nasce da una condivisione profonda di valori: impegno, integrità, dedizione e benessere. Con Grana Padano portiamo sulle tavole degli atleti e degli appassionati un alimento sano, autentico e profondamente legato all’identità del nostro Paese».

Grana Padano: alimento sano e simbolo di eccellenza

Grazie al suo profilo nutrizionale, Grana Padano Dop è riconosciuto come un alimento genuino e nutriente, ideale per una dieta equilibrata e apprezzato anche dagli atleti. L’impegno del Consorzio a favore dello sport e del benessere trova fondamento nei valori di dedizione, integrità e qualità.

In questo senso, durante l’evento sono intervenuti il campione di sci alpino Kristian Ghedina, brand ambassador storico del Consorzio, e il campione paralimpico René De Silvestro, che hanno condiviso esperienze personali e l’apprezzamento per un prodotto simbolo dell’Italia. Le loro testimonianze hanno rafforzato il legame tra Grana Padano e il mondo dello sport agonistico.

“America” il piatto creato dallo chef Davide Oldani per il progetto

Lo chef Oldani, presentando la ricetta dedicata al cerchio olimpico “America” ha voluto invece sottolineare il suo contributo al progetto “Il Gusto dello Sport”, dicendo: «Con Grana Padano e Milano Cortina 2026 ho portato in tavola le mie due grandi passioni: la cucina e lo sport. Questo progetto è un viaggio che unisce emozioni, territori e valori condivisi, trasformando ingredienti sostenibili in piatti che raccontano l’Italia al mondo, con gusto, rispetto e orgoglio».

Il ruolo strategico della partnership con Milano Cortina 2026

La presenza a Tuttofood 2025 ha confermato la solidità della partnership tra il Consorzio Grana Padano e la Fondazione Milano Cortina 2026. Un’alleanza basata su valori condivisi e su una visione comune di promozione del territorio italiano attraverso eventi di rilevanza globale. A sottolinearlo, anche la partecipazione dello Chief Revenue Officer Nevio Devidè, che ha evidenziato il valore culturale e simbolico della sinergia.

Grana Padano Dop

«Siamo orgogliosi di vedere anche quest'anno la partecipazione in prima linea di Grana Padano ad uno degli appuntamenti fieristici di riferimento nel panorama enogastronomico europeo» - ha commentato Devidé, - «A quasi un anno dall'inizio del grande evento sportivo, questa edizione si rivela ancor più significativa per la partnership tra Grana Padano e la Fondazione Milano Cortina 2026: un rapporto che si è fin da subito contraddistinto per una forte sinergia e che continuerà su questa linea fino alla conclusione dei Giochi. La presenza di oggi è una nuova occasione per promuovere i Giochi, per mostrare a migliaia di visitatori la sua essenza culturale e per confermare la capacità di Milano di essere polo di riferimento di grandi eventi che attraggono persone da tutto il mondo».

Grana Padano tra gusto, sport e identità italiana

“Il Gusto dello Sport” ha rappresentato un’occasione per riaffermare il ruolo di Grana Padano come prodotto d’eccellenza, capace di valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e di comunicare, anche a livello internazionale, i valori di qualità, benessere e sostenibilità.