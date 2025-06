Tè freddo di qualità? Sì, ma solo con le vere foglie (e il filtro giusto)

Dopo aver esplorato nel sesto episodio di Gocce di Tè come scegliere il filtro perfetto per l’infusione, continua la rubrica in collaborazione con Italia a Tavola e in questa occasione il Tea Master Albino Ferri torna all’Accademia Ferri insieme a Gabriella Lombardi, Tea Sommelier di fama internazionale, per affrontare un tema cruciale in estate: il tè freddo può essere davvero di qualità?

Oltre l’industriale: il vero tè freddo nasce dalle foglie

La risposta è netta: «I tè freddi industriali non hanno nulla a che fare con il vero tè,» afferma Gabriella Lombardi. «Sono prodotti zuccherati, carichi di aromi artificiali e non è vero tè freddo»

Il tè freddo di qualità si può fare, ma solo partendo da vere foglie di tè, in filtro o sfuse. E tutto ruota - ancora una volta - attorno alla scelta del filtro e della tecnica di infusione.

Due tecniche, un solo obiettivo: qualità nel bicchiere

A seconda del tipo di locale e dei volumi da gestire, Ferri e Lombardi consigliano due strade:

Infusione a caldo + raffreddamento rapido

Perfetta per i locali con alti flussi e poco tempo. Si utilizza un filtro contenente tè in foglia per un’infusione rapida in acqua calda, da raffreddare immediatamente con ghiaccio . Si ottiene così un tè espresso, fresco e aromatico.

Infusione a freddo in frigorifero

Ideale quando si ha tempo e spazio per la preparazione. Basta mettere in infusione in acqua fredda, direttamente in frigorifero, un filtro con vere foglie. I tempi si allungano, ma il risultato è più stabile e gestibile per il servizio.

Il filtro? Ancora protagonista

Anche per il tè freddo, il filtro gioca un ruolo chiave: quelli di qualità, in cotone o carta naturale, permettono di rispettare le proprietà delle foglie senza alterazioni. Il tè va trattato come un ingrediente nobile, anche (e soprattutto) nei mesi caldi.

Gabriella Lombardi e Albino Ferri

E voi? Quale tecnica usate per il vostro tè freddo?

