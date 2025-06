Pizza in pala surgelata senza glutine: gusto autentico e zero contaminazioni

La pizza senza glutine è oggi molto più di un’alternativa per chi soffre di celiachia. È diventata una scelta consapevole per un numero crescente di consumatori attenti alla salute, al benessere e alla qualità degli ingredienti. Il mercato del gluten free è in costante espansione: secondo recenti studi, oltre il 10% degli italiani consuma regolarmente prodotti privi di glutine, anche senza una diagnosi medica di intolleranza.

La base per pizza gluten free di AB Mauri

Uno dei principali vantaggi della pizza gluten free è la maggiore digeribilità, spesso apprezzata anche da chi non presenta disturbi legati al glutine. Le ricette moderne utilizzano farine alternative come riso, mais, grano saraceno, teff e quinoa, che apportano fibre, vitamine e una varietà di sapori inediti. Inoltre, l'assenza di glutine non significa rinunciare alla qualità: grazie a nuove tecniche di lavorazione e a impasti artigianali, è possibile ottenere una pizza gustosa e ben lievitata.

Nel settore della ristorazione, la richiesta di pizze senza glutine è cresciuta esponenzialmente. I locali attenti a questo trend si dotano di forni dedicati, ambienti protetti e soluzioni pronte all’uso, come le basi frozen già stese e confezionate singolarmente, per garantire sicurezza alimentare e rapidità nel servizio.

Una risposta concreta alla crescente domanda di prodotti senza glutine con AB Mauri

Con una percentuale sempre maggiore di consumatori affetti da celiachia o sensibilità al glutine – pari al 7-8% della popolazione italiana – è fondamentale offrire soluzioni dedicate e sicure. La pizza senza glutine AB Mauri risponde perfettamente a queste esigenze, garantendo un’alternativa gustosa che non compromette la convivialità.

La scelta di locali attenti al senza glutine è ormai condivisa anche da chi non è intollerante, ma desidera supportare familiari o amici con esigenze specifiche.

Pizza gluten free sempre più richiesta dal mercato

AB Mauri, punto di riferimento globale nel settore della panificazione, amplia la linea 'Le basi del gusto' con una nuova proposta gluten free pensata per professionisti della ristorazione. La pizza in pala senza glutine frozen, nel pratico formato 18x26 cm, combina praticità, gusto autentico e sicurezza alimentare certificata.

Il tutto arriva dall'esperienza e dal know how consolidato nell’ambito dei lieviti e dei prodotti funzionali per il mondo bakery, per un prodotto quanto mai atteso dagli operatori che chiedono la creazione di alimenti ad hoc di prodotti gluten free

Impasto artigianale e ingredienti selezionati per una pizza gluten free di qualità

Ogni base è stesa a mano, come da tradizione artigianale, e preparata con lievito di birra, farina di riso, farina di teff, fibre vegetali e addensanti naturali. Il risultato è una pizza dalla crosta croccante e dall’interno morbido, pronta per essere farcita e servita in pochi minuti, senza rinunciare al gusto.

Tante possibilità gourmet con una pizza gluten free

Per ottenere il massimo della resa:

Estrarre la pizza in pala senza glutine dal congelatore

dal congelatore Aggiungere un filo di olio extravergine di oliva

Cuocere in forno per 3 minuti

Aggiungere i topping desiderati

Completare la cottura a 250°C per 5-7 minuti, a seconda della farcitura e del forno utilizzato

Sicurezza e praticità: confezionamento studiato per l’Ho.Re.Ca.

Ogni base è confezionata in sacchetto monouso e in atmosfera modificata, riducendo al minimo il rischio di contaminazione incrociata. Il cartone contiene 10 basi, tutte confezionate singolarmente, per garantire igiene, sicurezza e conservazione ottimale.