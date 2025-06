La nuova pasticceria italiana tra creatività e condivisione con Foodart Trends

Unilever Food Solutions lancia Foodart Trends - Il menu del futuro, un progetto che esplora e valorizza le tendenze emergenti nella cucina internazionale e italiana, coinvolgendo otto chef di rilievo. Il focus è sull'evoluzione del dessert nella ristorazione contemporanea, che si trasforma da semplice fine pasto a vera esperienza multisensoriale.

Isabella Potì

Dessert come forma d'arte: il cuore del progettoFoodart

All'interno del progetto, il dessert assume un nuovo significato: non più solo elemento conclusivo, ma una forma d'arte culinaria capace di unire visione creativa, tecnica raffinata e ispirazione territoriale. Due le principali linee guida interpretative: “Combinazioni Sensoriali” e “Condivisione Gioiosa”, rappresentate da due grandi protagonisti della pasticceria italiana, Isabella Potì e Tommaso Foglia, ambasciatori dell'evoluzione del dessert nella ristorazione contemporanea.

Combinazioni Sensoriali: la visione di Isabella Potì

Isabella Potì, chef e pastry chef del ristorante Bros' di Lecce (1 Stella Michelin), interpreta le Combinazioni Sensoriali con un approccio raffinato che unisce territorio salentino e formazione internazionale, con gli insegnamenti appresi dai grandi maestri europei come Claude Bosi e Paco Torreblanca. I suoi dessert fondono territorio, tecniche d'alta pasticceria e una ricerca estetica che coinvolge gusto, vista e tatto si mescolano in proposte innovative che esaltano i sapori più autentici.

Bon Bon di Arachide di Isabella Potì

Le creazioni realizzate per Foodart Trends - Il menu del futuro esprimono l'equilibrio tra innovazione tecnica e radici mediterranee:

Soufflé al limone e liquirizia : contrasti aromatici per un'esperienza intensa.

: contrasti aromatici per un'esperienza intensa. Bon Bon di arachide : finto arachide di cioccolato al caramello con ganache di arachide, equilibrio tra dolcezza e sapidità in formato mignon.

: finto arachide di cioccolato al caramello con ganache di arachide, equilibrio tra dolcezza e sapidità in formato mignon. Panna cotta di latte di pecora: con ananas laccato e melassa di melograno, delicatezza e identità territoriale in un dessert unico.

Condivisione Gioiosa: l'approccio autentico di Tommaso Foglia

Tommaso Foglia, pastry chef stellato e volto televisivo, propone una pasticceria conviviale, pensata per essere condivisa e vissuta in gruppo. La sua interpretazione della “Condivisione Gioiosa” si ispira a valori familiari, memorie gustative e all'emozione del cibo come momento di unione. Dolci che non si limitano a stupire con la tecnica, ma che invitano a ritrovarsi intorno a un'emozione comune: la gioia del cibo come atto collettivo.

Tommaso Foglia

Le sue proposte per Foodart Trends - Il menu del futuro si distinguono per presentazione scenica e coinvolgimento emotivo:

Pistacchio Flower: s emifreddo al pistacchio con bisquit al pistacchio, cremoso al pistacchio e copertura al cioccolato bianco e pistacchio, un'esplosione di gusto in un fiore da gustare insieme.

emifreddo al pistacchio con bisquit al pistacchio, cremoso al pistacchio e copertura al cioccolato bianco e pistacchio, un'esplosione di gusto in un fiore da gustare insieme. Tiramigold : cilindri di tiramisù con cioccolato, namelaka alla nocciola, gel al caffè e spugna al caffè e yogurt, omaggio prezioso al classico italiano, in chiave glamour.

: cilindri di tiramisù con cioccolato, namelaka alla nocciola, gel al caffè e spugna al caffè e yogurt, omaggio prezioso al classico italiano, in chiave glamour. Giardino della Golosità: semifreddo al torroncino con gel di lamponi e pan di Spagna al lampone e polline, un dessert da esplorare, che invita alla scoperta condivisa.

Pistacchio Flower di Tommaso Foglia

L'evoluzione della pasticceria nella ristorazione moderna

Il progetto Foodart Trends - Il menu del futuro rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo centrale del dessert nella ristorazione. Grazie alla visione di chef come Potì e Foglia, il dolce diventa elemento narrativo, espressione di creatività, identità culturale e piacere collettivo. L'iniziativa promossa da Unilever Food Solutions non solo celebra l'eccellenza italiana, ma propone un modello di pasticceria contemporanea orientata alla sensorialità, alla condivisione e alla sostenibilità del gusto.