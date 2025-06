Il valore sostenibile del Prosciutto di San Daniele Dop

Avviato un nuovo triennio promozionale per il Prosciutto di San Daniele Dop, cofinanziato dall'Unione europea e focalizzato su tre mercati strategici: Italia, Francia e Germania. Il programma, regolamentato nell'ambito del Regolamento Ue 1144/2014, ha una durata complessiva di 36 mesi e un valore superiore ai 3 milioni di euro. La sua esecuzione è stata affidata alla società AB Comunicazioni, con sede a Milano, che affiancherà il Consorzio nella realizzazione delle attività di comunicazione. Questa iniziativa punta a consolidare e rafforzare la presenza del prodotto all'interno dei mercati europei, attraverso una strategia comunicativa valoriale, capace di raccontare in maniera coerente la storia, le caratteristiche e l'identità del Prosciutto di San Daniele.

Valorizzazione del Prosciutto di San Daniele Dop come simbolo agroalimentare europeo

Il progetto si prefigge di aumentare la competitività e la notorietà del Prosciutto di San Daniele Dop, ponendolo come riferimento assoluto nel panorama dei prodotti Dop europei. La valorizzazione passa attraverso un'attenta comunicazione delle sue peculiarità: l'origine certificata, la qualità garantita, la filiera trasparente e la forte connotazione territoriale.

Tra gli obiettivi principali, vi è quello di sensibilizzare i consumatori europei sull'importanza delle pratiche di sostenibilità ambientale, della tracciabilità del prodotto e della tutela del patrimonio culturale e gastronomico locale. Il San Daniele si propone quindi come esempio concreto di come un alimento possa essere sostenibile e, allo stesso tempo, di altissima qualità.

Una qualità che arriva da un territorio unico, San Daniele del Friuli

Il Prosciutto di San Daniele Dop si distingue per una serie di caratteristiche uniche che lo rendono superiore ad altri prosciutti stagionati, sia per qualità organolettica sia per metodo produttivo. Questi elementi distintivi sono il risultato di un connubio tra tradizione, territorio e controllo rigoroso, che ne fanno un simbolo riconosciuto dell'eccellenza agroalimentare italiana a livello europeo.

Tutta la qualità del San Daniele, ideale in ogni occasione

Uno degli aspetti fondamentali che rendono il Prosciutto di San Daniele inconfondibile è il microclima esclusivo della zona di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Qui si incontrano le correnti d'aria fresca delle Alpi Carniche con le brezze umide dell'Adriatico, mentre il fiume Tagliamento, con le sue acque incontaminate, regola naturalmente temperatura e umidità. Questo equilibrio climatico naturale è impossibile da replicare altrove e garantisce una stagionatura lenta, uniforme e priva di forzature artificiali.

Il Prosciutto di San Daniele Dop è prodotto con solo tre ingredienti: cosce di suino italiano selezionato, sale marino e il tempo. Non vengono utilizzati additivi chimici, conservanti o trattamenti artificiali. La qualità della materia prima è garantita dalla provenienza controllata: i suini devono essere nati, allevati e macellati esclusivamente in Italia, e alimentati secondo criteri rigorosi. Questa semplicità, unita al rispetto di un disciplinare di produzione molto severo, è ciò che conferisce al San Daniele la sua purezza e naturalezza.

L'inconfondibile marchio del San Daniele Dop

Il Prosciutto di San Daniele Dop è riconoscibile per la tipica forma a chitarra, lo zampino, la cotenna protettiva, lo stucco ammorbidente, l'anchetta, il gambetto e il marchio a fuoco.

Processo di lavorazione del Prosciutto di San Daniele Dop, tra controllo e tradizione

La lavorazione del Prosciutto di San Daniele Dop inizia con l'arrivo delle cosce suine fresche direttamente dal macello nei prosciuttifici autorizzati. Ogni coscia viene sottoposta a un rigoroso controllo di conformità per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione. Subito Dopo, si procede con la rifilatura per rimuovere eventuali eccedenze di grasso e tessuto, facilitando così l'assorbimento ottimale del sale durante la fase successiva. A questo punto, viene applicato il pre-marchio PSD, a testimonianza dell'avvenuto avvio della lavorazione.

San Daniele del Friuli

Nel caso in cui la salagione non venga effettuata immediatamente, le cosce vengono trasferite in apposite celle frigorifere per garantire una temperatura uniforme all'interno delle carni, condizione fondamentale per la successiva stagionatura.

Una fase essenziale nella produzione del San Daniele Dop è la salagione, eseguita con sale marino di alta qualità. Le cosce, disposte su piani orizzontali, vengono salate per un periodo determinato in base al loro peso. Questa operazione, affidata all'esperienza del mastro prosciuttaio, è fondamentale per iniziare il processo di disidratazione. Dopo la salatura, le cosce vengono accuratamente ripulite dal sale residuo e sottoposte alla pressatura, una tecnica che consente di conferire la caratteristica forma a chitarra tipica del Prosciutto di San Daniele.

Una lavorazione complessa per ottenere un prodotto unico

In seguito alla salagione, le cosce entrano nella fase di riposo, che si protrae fino al quarto mese in ambienti con temperatura e umidità controllate. Questa fase favorisce la progressiva disidratazione delle carni. Prima della fine del riposo, si esegue la toelettatura, una rifinitura che migliora l'aspetto e prepara le cosce per la stagionatura. Il rinvenimento termico graduale consente poi alle carni di acclimatarsi e di proseguire nel processo di maturazione.

Terminato il riposo, le cosce vengono lavate con getti d'acqua tiepida, una tecnica che tonifica la carne e stimola il metabolismo proteico. Successivamente, si passa all'asciugamento, eseguito in ambienti regolati con precisione. Qui inizia anche l'eventuale fase di pre-affinamento, che può durare fino a 40 giorni, durante la quale le cosce si adattano progressivamente alle nuove condizioni ambientali.

La stagionatura, momento fondamentale per il gusto del San Daniele

Le cosce sono poi trasferite nei saloni di stagionatura, spazi ampi e ventilati, dove l'aria di San Daniele del Friuli, ricca di umidità naturale e profumi del territorio, favorisce una stagionatura lenta e uniforme. Durante questa fase viene applicata la sugna, un composto di strutto e farina di riso, che protegge la superficie esposta del prosciutto e ne mantiene la giusta morbidezza. Questo trattamento può essere ripetuto più volte. Il Disciplinare stabilisce che la stagionatura debba proseguire per almeno 400 giorni.

Una volta completata la stagionatura, i prosciutti che rispettano tutti i parametri qualitativi vengono esaminati dall'organismo di controllo. Solo i prodotti conformi ricevono il marchio a fuoco del Consorzio, che li identifica ufficialmente come Prosciutto di San Daniele Dop. A chiusura del processo, si effettua la puntatura, una tecnica tradizionale che prevede l'inserimento di un ago in osso di cavallo in punti precisi della coscia per valutare, tramite l'olfatto, l'aromaticità e lo stato di maturazione del prodotto.

Impegno strutturato verso la sostenibilità ambientale e sociale

Dal 2019, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha intrapreso un percorso sistematico orientato alla sostenibilità, in linea con la strategia europea "Farm to Fork". Questo percorso prevede azioni concrete e misurabili in tre ambiti fondamentali: ambiente, prodotto e persone.

Nell'area ambientale, il Consorzio ha attuato progetti basati sull'economia circolare, sulla gestione condivisa dell'energia, sul recupero degli scarti e sulla tutela del territorio di San Daniele del Friuli e del fiume Tagliamento. Questi interventi mirano a ridurre sensibilmente l'impatto ambientale delle attività produttive.

Una suggestiva immagine del fiume Tagliamento

Per quanto riguarda il prodotto, sono state potenziate le attività di tracciabilità della materia prima e dei processi di confezionamento. La sicurezza alimentare e la certificazione di qualità rappresentano elementi centrali per garantire la fiducia del consumatore. L'aggiornamento costante del disciplinare di produzione testimonia l'impegno verso l'eccellenza.

Sul piano sociale, l'attenzione è rivolta alla formazione degli operatori, alla valorizzazione turistica ed economica della zona di produzione e alla comunicazione trasparente con i consumatori. Questi aspetti contribuiscono alla costruzione di un modello produttivo partecipativo e sostenibile nel lungo periodo.

Una narrazione autentica per raccontare il legame tra prodotto e territorio

Il nuovo programma promozionale, denominato "The Sustainability of San Daniele PDO, a concrete path", è destinato a concludersi nel febbraio 2028. Il messaggio centrale della campagna sottolinea l'importanza del territorio come elemento fondante dell'identità del Prosciutto di San Daniele. La frase chiave “Senza il suo territorio, il Prosciutto di San Daniele sarebbe solo prosciutto” racchiude il concetto di un legame indissolubile tra ambiente, storia e sapienza artigianale.

San Daniele, eccellenza tra i prodotti alimentari friulani

Il visual scelto per la campagna è altamente evocativo. L'immagine del fiume Tagliamento si fonde con una scena che ritrae il prodotto nella sua fase di lavorazione. Questo connubio visivo intende rafforzare la percezione del San Daniele come espressione autentica del suo ambiente di origine, esaltando le qualità organolettiche e il processo produttivo unico che lo caratterizza.

Strategia di comunicazione multicanale nei principali mercati europei

La strategia di comunicazione prevista dal programma si sviluppa attraverso molteplici strumenti, con l'obiettivo di rafforzare la visibilità del Prosciutto di San Daniele Dop e favorire una maggiore consapevolezza presso il pubblico sui temi della sostenibilità.

In Italia, Francia e Germania saranno organizzati eventi esperienziali come degustazioni guidate, workshop educativi e partecipazioni a fiere di settore. Sono inoltre previsti viaggi stampa a San Daniele del Friuli, con l'obiettivo di offrire agli operatori dell'informazione un contatto diretto con il territorio e con le realtà produttive locali.

Degustazioni guidate anche in Francia e Germania per il San Daniele

La comunicazione tradizionale verrà affiancata da attività digitali e pubblicità multicanale, comprese campagne sui social network, progetti di influencer marketing, realizzazione di contenuti audiovisivi e documentari. Tutti gli strumenti saranno progettati per veicolare in modo coerente l'identità del marchio e il suo impegno in ambito ambientale, etico e produttivo.

Obiettivi della nuova campagna promozionale europea

Il piano promozionale mira da un lato a intercettare nuovi segmenti di consumatori attenti ai valori della qualità certificata e della produzione sostenibile. Dall'altro lato, intende fidelizzare ulteriormente il pubblico già vicino al prodotto, attraverso un racconto trasparente delle buone pratiche adottate.

Le azioni comunicative mirano a rendere più comprensibili i benefici derivanti dalla filiera corta, dalla riduzione dell'impatto ambientale e dal rispetto del benessere animale. Il Prosciutto di San Daniele Dop viene quindi presentato come un alimento che racchiude in sé valori etici, ambientali e qualitativi, in grado di soddisfare i criteri richiesti dal consumatore moderno.

Un modello di eccellenza sostenibile riconosciuto a livello europeo

Attraverso questo programma triennale, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele intende consolidare il proprio ruolo di riferimento nel panorama delle produzioni agroalimentari europee.

Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio San Daniele

«Con questa nuova campagna - dichiara Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio - il Consorzio prosegue il racconto del proprio impegno per una produzione attenta all'ambiente, alle persone e al prodotto. In continuità con il programma precedente, la campagna intende promuovere una narrazione coerente e approfondita sui temi, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del prodotto nei mercati target e contribuire alla crescita della competitività dei prodotti agricoli europei sostenibili. Le azioni di sostenibilità del distretto sono state aggiornate nel corso degli anni grazie a un costante dialogo con gli stakeholder».

Questo modello produttivo, che unisce rigore certificativo, rispetto per l'ambiente e attenzione al valore sociale del prodotto, si configura come una buona pratica da seguire all'interno dell'intero sistema alimentare europeo.

Il Prosciutto di San Daniele Dop si afferma così come esempio concreto di come l'eccellenza gastronomica possa essere portavoce di un messaggio culturale, territoriale ed ecologico, contribuendo alla promozione di un consumo consapevole e responsabile nei mercati europei.