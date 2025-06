Tea Tour: tè fermentato in abbinamento alla bottarga di lago di Marco Sacco

Sesto episodio per il Tea Tour firmato Ferri dal 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, progetto che unisce l’eccellenza gastronomica italiana con l’arte dell’infusione. Questa volta, il viaggio fa tappa a Verbania, tra le suggestive acque del Lago di Mergozzo, nel ristorante Piccolo Lago. A interpretare l’abbinamento tra tè e cucina d’autore è Marco Sacco, chef patron e punto di riferimento per la valorizzazione del pesce d’acqua dolce in cucina.

La sala del ristorante Piccolo Lago

Per l’occasione, Sacco propone un piatto a base di bottarga di lago e brodo di siluro, pensato come un inno alla profondità, tanto del gusto quanto del paesaggio lacustre. Un sapore deciso, ricco di sfumature iodate e umami, che trova un sorprendente equilibrio nell’infusione scelta dal Tea Master Albino Ferri: la miscela Black Dragon, un tè Pu-erh fermentato proveniente dallo Yunnan.

Un tè denso, avvolgente, profondo

Durante l’infusione, le foglie di Pu-erh si schiudono completamente, sprigionando un liquore ambrato scuro, con note di sottobosco, affumicato e un finale floreale elegante. Il tè è stato preparato con infusione unica in stile inglese (1g ogni 100 ml, acqua oligominerale a 85 °C, 3 minuti di estrazione), e filtrato con garza di cotone sbiancato, per mantenere inalterata la purezza degli aromi.

L’invecchiamento del Pu-erh elimina completamente la componente tannica, rendendo il tè perfetto per accompagnare un piatto come quello di Sacco: entrambi giocano sulle fermentazioni, sulle persistenze, sulla profondità gustativa.

Un incontro di percorsi sensoriali

«Un piatto strepitoso - commenta Albino Ferri - basato su un percorso sensoriale ben preciso, che si presta perfettamente ad accogliere un’infusione altrettanto complessa. L’abbinamento non è per contrasto, ma per sinergia: si fondono struttura, tecnica e visione».

Marco Sacco e Albino Ferri
La borsa contenete la miscela esclusiva per Piccolo Lago
La selezione di tè
L'abbinamento tra la miscela di Ferri e il piatto di Sacco
Il piatto Bottarga?, a base di bottarga di lago e brodo di siluro
Marco Sacco in cucina

Il ristorante Piccolo Lago non è nuovo a sperimentazioni di alto livello. Marco Sacco, oltre a essere presidente di Chic - Charming Italian Chef, è anche Culinary Artistic Director in importanti realtà internazionali e Ambasciatore del Gusto dal 2016. La sua cucina guarda lontano, ma parte sempre dal territorio, come conferma questa creazione sospesa tra acqua dolce e fermentazione profonda.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905