Come partecipare ad una delle rubriche di Accademia Ferri 1905 dedicate al tè

Il tè è condivisione, ascolto e storie da raccontare. Nell’ottavo episodio di Gocce di Tè, il Tea Master Albino Ferri apre le porte dell’Accademia Ferri per invitare appassionati e professionisti a partecipare attivamente alla rubrica dedicata al mondo del tè. Un’opportunità per chi desidera far conoscere esperienze, luoghi, rituali e persone legate alla cultura del tè e alla sua diffusione in Italia.

Il tè è condivisione, ascolto e storie da raccontare.

Come partecipare ad una delle rubriche di Accademia Ferri

Da qualche mese l'Accadmia Ferri in collaborazione con Italia a Tavola ha lanciato quattro rubriche:

Gocce di Tè , che racconta in pillole il mondo del tè;

, che racconta in pillole il mondo del tè; Tea Tour, dedicata agli abbinamenti tra tè e cucina di alto livello;

dedicata agli abbinamenti tra tè e cucina di alto livello; Storie di Pasticceria, dedicata agli abbinamenti tra dolci d'autore e tè;

dedicata agli abbinamenti tra dolci d'autore e tè; Colazioni Speciali di hotel di lusso che abbinano il tè a colazioni dolci e salate proposte negli alberghi

La partecipazione è completamente gratuita, senza alcuna richiesta di investimento economico. Le rubriche sono editoriali puri e servono per raccontare una storia, far conoscere un’attività, valorizzare prodotti e persone in connessione con il tè.

Racconta la tua esperienza con il tè

Se gestisci una casa da tè, un ristorante, una pasticceria, un hotel, oppure se sei un professionista o un semplice appassionato, puoi proporre la tua esperienza. Ogni racconto sarà selezionato per entrare a far parte di una di queste rubriche, diventando una risorsa per chi ama scoprire le mille sfumature di questa bevanda.

Per chi è interessato a partecipare può scrivere a info@ferridal1905.com o redazione@italiaatavola.net

Un invito per appassionati e professionisti

Gocce di Tè è un contenitore aperto, pensato per dare voce a chi rende speciale ogni tazza di tè. Che si tratti di un rituale, di una miscela esclusiva o di un’esperienza di accoglienza, ogni contributo può diventare un esempio prezioso per chi vuole avvicinarsi alla cultura del tè.

Per informazioni: www.ferridal1905.com