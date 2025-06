 Formaggi Halal: qualità, etica e sicurezza alimentare per consumatori musulmani

I formaggi Halal sono prodotti caseari realizzati secondo le regole della legge islamica, la Sharia. Per essere considerati Halal, questi formaggi devono rispettare precisi criteri in ogni fase del processo produttivo, dalla selezione degli ingredienti alla lavorazione finale. Il termine “Halal” significa “lecito” e indica che il prodotto è adatto al consumo da parte dei musulmani, in linea con i principi religiosi dell’Islam.

L'Edamer, ora disponibile anche con certificazione Halal

La produzione dei formaggi certificati Halal richiede attenzione e controllo rigorosi. Il latte utilizzato deve provenire da animali Halal, come mucche o pecore, allevati e trattati secondo le norme islamiche. Particolare attenzione è riservata al caglio, l’enzima che favorisce la coagulazione del latte: questo deve essere di origine vegetale, microbica o animale Halal. Se di origine animale, è necessario che l’animale sia stato macellato secondo il rito islamico. Inoltre, è vietato l’utilizzo di additivi, conservanti o aromi contenenti alcool, derivati suini o altre sostanze proibite (Haram).

Processo produttivo e mercato dei formaggi Halal

Oltre agli ingredienti, anche il processo produttivo dei formaggi Halal deve essere conforme alle regole della Sharia. Le attrezzature e gli ambienti devono essere sanificati per evitare contaminazioni con sostanze non Halal. È fondamentale garantire la tracciabilità completa lungo tutta la filiera, dalla produzione al confezionamento. La presenza di una certificazione Halal rilasciata da un ente accreditato è indispensabile per attestare la conformità del prodotto.

Gouda con certificazione Halal proposto da Alimenta S.p.A

La richiesta di formaggi Halal è in costante crescita, sia nei paesi a maggioranza musulmana sia in Europa. Consumatori di diversa provenienza scelgono questi prodotti non solo per motivi religiosi, ma anche per l’alto standard qualitativo, la trasparenza degli ingredienti e l’etica nella produzione. I formaggi Halal rappresentano oggi una risposta concreta alle esigenze di un pubblico attento alla salute e alla sostenibilità.

Alimenta lancia la nuova linea di formaggi Halal

In un contesto così dinamico Alimenta S.p.A., storica azienda italiana specializzata nella lavorazione e distribuzione di prodotti caseari, annuncia l’introduzione di una nuova linea di formaggi Halal distribuita con il noto marchio Cattel. Questa iniziativa risponde alla crescente domanda di prodotti alimentari certificati Halal, destinati a un mercato in espansione e sempre più attento alla qualità e al rispetto dei precetti religiosi.

Il Gouda di Alimenta con certificazione Halal

Certificazione Halal GSO 2055-1: garanzia di qualità e rispetto religioso

La nuova linea Alimenta è certificata Halal secondo lo standard internazionale GSO 2055-1, rilasciato da HIA. Questo standard attesta la conformità dell’intera filiera produttiva, dalla selezione delle materie prime fino al confezionamento e alla logistica. Tutti i processi vengono effettuati in ambienti separati per assicurare l’assenza di contaminazioni con prodotti non conformi, offrendo così un livello di sicurezza e controllo molto elevato.

Prodotti disponibili: Edamer, Gouda e grattugiato Halal

La nuova gamma include inizialmente tre referenze principali, il Formaggio Edamer a fette da 150 g, il Formaggio Gouda da 500 g e un formaggio grattugiato di alta qualità, in arrivo prossimamente. Questi formaggi Halal si caratterizzano per gusto autentico, versatilità d’uso e elevati standard produttivi. Il loro posizionamento iniziale avverrà nel normal trade e nella distribuzione all’ingrosso, con l’obiettivo di un’espansione progressiva nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo).

La produzione dei formaggi Alimenta

«Abbiamo deciso di mettere a disposizione del mercato una linea Halal che unisca la qualità delle produzioni Alimenta al rispetto dei più alti standard richiesti dal consumatore musulmano. È un passo che riflette il nostro impegno verso un’offerta sempre più inclusiva e consapevole. Il tutto, garantito dall’affidabilità del marchio Cattel» ha dichiarato Giorgio Zupancich, Direttore Vendite di Alimenta Spa.

Alimenta: oltre un secolo di esperienza nel settore lattiero-caseario

Fondata nel 1914 da Giovanni Cattel, Alimenta SpA è una delle principali realtà italiane nel settore dei formaggi di qualità. Con oltre 1.000 referenze nel catalogo, di cui circa 300 a marchio Cattel, Alimenta serve GDO, normal trade e operatori specializzati in tutta Europa.

L’azienda dispone di una struttura logistica avanzata a Noventa di Piave (Ve) di 11.000 m², una rete di distribuzione capillare e uno staff composto da 140 collaboratori. La filiera è completamente integrata, garanzia di controllo diretto e continuità qualitativa.

Obiettivo: inclusione alimentare e rispetto delle diversità

Attraverso il lancio della linea Halal Cattel, Alimenta dimostra una chiara volontà di rispondere ai bisogni di un pubblico sempre più variegato e attento alla sostenibilità alimentare e ai valori etici. Il progetto è orientato a garantire accessibilità, sicurezza e rispetto culturale, mantenendo la qualità che contraddistingue il brand da oltre un secolo.