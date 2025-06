Il nuovo volto di Galbani: un restyling che parla alle famiglie italiane

Galbani, marchio storico del Gruppo Lactalis e punto di riferimento nel mercato dei formaggi italiani, introduce un importante cambiamento nella propria comunicazione visiva. Il restyling del packaging rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare la posizione di leadership del brand e per rispondere con efficacia alle nuove esigenze dei consumatori. Il progetto mira a migliorare la chiarezza a scaffale, la riconoscibilità e il valore percepito dei prodotti Galbani, Un'immagine, dunque, più moderna, coerente e distintiva.

Il nuovo packaging dei formaggi Galbani

Una strategia visiva che rafforza la vicinanza alle famiglie italiane

L’obiettivo principale della nuova identità visiva è quello di consolidare la relazione emotiva con i consumatori. Il nuovo design è stato sviluppato dal team marketing Galbani in collaborazione con l’agenzia Arc’s di Torino, con l’intento di creare una comunicazione coerente tra le diverse referenze e migliorare il family feeling del brand.

Il packaging rinnovato si propone di rendere ancora più chiara la proposta di valore di Galbani: qualità, autenticità e fiducia, elementi che da sempre caratterizzano il marchio. Il “Nastro Galbani”, elemento grafico centrale, diventa simbolo distintivo per i marchi Santa Lucia, Galbanino e Certosa.

Galbani: una marca con numeri da protagonista

Con oltre 19 milioni di famiglie acquirenti, 228 milioni di prodotti venduti all’anno e un tasso di riacquisto dell’80%, Galbani si conferma come la marca di formaggi più acquistata in Italia. Il brand raggiunge un livello di notorietà pari al 98% e detiene una quota di mercato a volume del 9,7%, numeri che testimoniano una fiducia consolidata nel tempo.

Col Galbanino si preparano prodotti che sanno di famiglia

Questa solida base ha permesso al brand di affrontare il restyling con l’obiettivo di valorizzare ancora di più la sua offerta, mantenendo intatti i valori storici che lo hanno reso famoso.

Packaging Galbani: più chiaro, moderno e riconoscibile

Il nuovo design del packaging è stato sottoposto a un’attenta fase di test che ha coinvolto oltre 2.200 consumatori. I risultati evidenziano un aumento nella percezione di freschezza, qualità e gusto, oltre a una maggiore propensione all’acquisto. Il nuovo linguaggio visivo si distingue per la chiarezza delle informazioni, l’armonia grafica e l’impatto visivo sul punto vendita.

Il rollout della nuova immagine: tempistiche e canali

Il debutto del nuovo packaging è previsto a partire da luglio 2025, inizialmente sui prodotti Santa Lucia e Galbanino, per poi coinvolgere nella seconda parte dell’anno anche la linea Certosa. Il lancio sarà accompagnato da un piano di comunicazione integrato che include spot televisivi, contenuti digitali, attivazioni in-store e una presenza mirata sui social media.

Lo storico stabilimento Galbani

L’agenzia Ogilvy ha curato la creatività per le campagne TV e digitali, mentre l’agenzia Glam Lab è responsabile delle attività di shopper marketing e promozioni nei punti vendita. I contenuti digitali, pensati per piattaforme come YouTube, Facebook e Instagram, saranno brevi e ad alto impatto visivo.

«Con questo restyling vogliamo rendere ancora più forte e immediato il legame tra Galbani e le famiglie italiane. Abbiamo lavorato su un’identità visiva che valorizza i nostri brand, rafforza il loro riconoscimento a scaffale e comunica con maggiore impatto i valori di qualità e fiducia che ci contraddistinguono da sempre», afferma Wiebke Klaass, Marketing Director di Galbani.

Un cambiamento che valorizza il patrimonio Galbani

Il restyling non rappresenta una rottura con il passato, bensì un’evoluzione coerente con i valori che hanno reso Galbani un marchio di fiducia per generazioni di consumatori. Il nuovo packaging non solo migliora la visibilità dei prodotti, ma rafforza anche il posizionamento del marchio come sinonimo di eccellenza nel mondo caseario italiano.

Attraverso questo aggiornamento visivo, Galbani conferma il proprio impegno nel rispondere alle aspettative del mercato, rinnovando la propria immagine senza rinunciare alla qualità che lo ha sempre contraddistinto.