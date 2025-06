Parmigiano Reggiano e Grana Padano protagonisti al Summer Fancy Food Show

Dal 29 giugno al 1 luglio 2025, il Parmigiano Reggiano e Grana Padano tornano protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, uno degli eventi più rilevanti del settore agroalimentare negli Stati Uniti. I due consorzi di tutela partecipano con l’obiettivo di sostenere le attività di promozione della Dop in un momento strategico, caratterizzato da incertezze legate all’eventuale aumento dei dazi doganali sulle importazioni europee, sospesi temporaneamente fino al 9 luglio. Un’opportunità strategica per presentare i formaggi Dop italiani più conosciuti e consumati al mondo a una platea di oltre 30.000 operatori del settore, tra buyer, distributori, retailer e media internazionali.

Parmigiano Reggiano Dop protagonista al Summer Fancy Food Show di New York

Con loro, saranno molti altri i brand italiani d'eccellenza a partecipare alla kermesse americana, come Aceto Balsamico di Modena IGP e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Stati Uniti: primo mercato estero per il Parmigiano Reggiano

Nel primo semestre del 2025, gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di esportazione del Parmigiano Reggiano, con una quota pari al 22,5% dell’export totale. Nel solo 2024 sono state esportate oltre 16.000 tonnellate, con una crescita del +13,4% rispetto al 2023. Anche il sell-out ha registrato un incremento del +9% nei primi quattro mesi del 2025, dimostrando la costante richiesta del prodotto nel mercato americano.

Dopo un picco nelle vendite a marzo 2025, dovuto alla prospettiva di un aumento dei prezzi, il mercato ha registrato una stabilizzazione. Con l’introduzione da parte dell’ex presidente Donald Trump di un ulteriore dazio del 10% in aprile, la tariffa complessiva sulle importazioni di Parmigiano Reggiano è passata dal 15% al 25%. Questo ha portato il prezzo medio del Parmigiano Reggiano di 24 mesi negli USA da 42 a 49 dollari/kg. Secondo le stime, entro l’inizio del 2026 il prezzo potrebbe superare i 55 dollari/kg, a causa dei rincari all’origine e della variazione del cambio euro/dollaro.

Nonostante le preoccupazioni legate all’impatto dei prezzi sulla domanda, il Consorzio si mostra fiducioso nell’esito delle negoziazioni dell’Unione Europea, impegnata a evitare ulteriori aumenti tariffari ritenuti insostenibili per consumatori, importatori e produttori. È inoltre in corso un dialogo costruttivo con i principali attori del mercato statunitense per garantire continuità e stabilità alla crescita del brand DOP.

Il ruolo centrale del Summer Fancy Food Show per la promozione della DOP

Durante il Summer Fancy Food Show al , il Consorzio sarà presente al Padiglione Italia - Booth 2418. Qui si terranno incontri con i partner commerciali per pianificare strategie future e sessioni di degustazione guidata del Parmigiano Reggiano, con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità del prodotto. Il presidente Nicola Bertinelli presenzierà inoltre a eventi strategici con stakeholder istituzionali e stampa americana.

Parmigiano Reggiano protagonista a New York

Il 29 giugno è prevista una serata esclusiva al ristorante Peak, situato in cima al grattacielo The Edge, con vista su Manhattan. Parteciperanno rappresentanti istituzionali come il ministro Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Il 30 giugno seguirà un incontro con la stampa americana al ristorante Vallata dello chef Tom Colicchio. Questi eventi hanno lo scopo di rafforzare la visibilità del Parmigiano Reggiano nei media statunitensi e sostenere la narrativa della qualità Made in Italy.

Accademia Parmigiano Reggiano: formazione per i professionisti del settore

In occasione della fiera sarà presentata l’Accademia Parmigiano Reggiano, progetto nato nel 2025 per formare professionisti della ristorazione, della GDO e del retail. Si tratta di un’esperienza immersiva e modulabile, che ha già coinvolto oltre 700 professionisti in Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Giappone, Australia ed Emirati Arabi. L'obiettivo è guidare i consumatori verso un acquisto consapevole e informato del Parmigiano Reggiano DOP.

Parmigiano Reggiano e Grana Padano, due eccellenze italiane

Partnership con i New York Jets: sport e marketing integrato

Il Summer Fancy Food Show, in programma al Javits Center di New York, sarà anche il palcoscenico per l’annuncio della partnership ufficiale con i New York Jets, storica squadra della NFL. La collaborazione include attività digital, eventi promozionali, degustazioni e visibilità nel MetLife Stadium, seguendo la precedente esperienza con il Miami Open 2025. Una strategia di marketing che mira a rafforzare la presenza del Parmigiano Reggiano nel lifestyle americano.

Prospettive future e posizionamento di mercato

Secondo il presidente Nicola Bertinelli, il Parmigiano Reggiano non è in concorrenza diretta con i cosiddetti "parmesan" locali, che rappresentano il 92% del mercato dei formaggi duri negli USA e hanno un prezzo inferiore. La Dop emiliana copre meno dell’8% del mercato e si colloca nella fascia premium. Chi sceglie il Parmigiano Reggiano lo fa per qualità, autenticità e consapevolezza. L’imposizione di ulteriori dazi non protegge i produttori locali ma penalizza i consumatori americani.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

La presenza al Summer Fancy Food Show 2025 rappresenta un’opportunità fondamentale per il Consorzio Parmigiano Reggiano per consolidare la propria posizione sul mercato USA, nonostante le sfide geopolitiche e commerciali. La strategia si basa su qualità certificata, promozione mirata e dialogo costruttivo con le istituzioni internazionali.

Grana Padano, molti appuntamenti in programma

All’interno del Padiglione Italia, lo stand del Consorzio Grana Padano accoglierà i visitatori con degustazioni esclusive di Grana Padano Riserva 24 mesi, sottolineando l’elevato livello qualitativo e il patrimonio gastronomico del prodotto. La presenza si arricchisce grazie alla collaborazione con GialloLoves Italy, il progetto editoriale di GialloZafferano che promuove la cucina italiana negli USA.

Gran Riserva di Grana Padano Dop

Ogni giorno sono previsti due live show-cooking condotti da creator molto seguiti nel panorama culinario internazionale: Aurora Cavallo (@cookergirl), Alessandra Ciuffo (@flavorsbyale) e Chef Marco @chefmarco_nyc, che interpreteranno ricette creative a base di Grana Padano. Un vero e proprio viaggio tra gusto e cultura alimentare, che mira a coinvolgere il pubblico americano e professionisti del settore.

Parallelamente alla fiera, il 30 giugno si terrà un evento esclusivo presso il Bar 65 al Rockefeller Center, rivolto ai consorziati, rappresentanti istituzionali e partner commerciali. La serata prevede un contest culinario tra @cookergirl e @chefmarco_nyc, che proporranno due versioni del celebre risotto alla milanese, una classica e una rivisitata in chiave contemporanea. L’iniziativa è pensata per mettere in luce la versatilità del Grana Padano e il suo ruolo centrale nella cucina italiana.

Grana Padano: qualità italiana sempre più apprezzata negli Stati Uniti

Il mercato statunitense rappresenta una delle aree più rilevanti per il Grana Padano DOP, apprezzato per il suo sapore autentico, la qualità certificata e la lunga storia legata al Made in Italy. La partecipazione alla fiera di New York è parte di un percorso più ampio di promozione che mira a rafforzare la visibilità internazionale del prodotto anche in risposta alle sfide poste da dazi e politiche commerciali.

Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela Grana Padano

Come sottolineato dal Direttore Generale del Consorzio, Stefano Berni, questa presenza è il segno tangibile della volontà di consolidare il posizionamento globale del Grana Padano e di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, portandolo sulle tavole di tutto il mondo.

«La partecipazione di Grana Padano al Summer Fancy Food Show 2025 - ha detto Berni - non è solo una vetrina internazionale, ma la conferma del nostro impegno a portare l’eccellenza del Made in Italy sulle tavole di tutto il mondo, rafforzando il legame speciale anche con il mercato statunitense, dove il gusto e la qualità sono sempre più apprezzati a prescindere dalle insensate imposizioni di dazi a danno dei consumatori».