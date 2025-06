Colazione al Monastero di Cortona: dolci fatti in casa e tè nero d’autore

Nel cuore della Toscana, tra le mura silenziose e cariche di spiritualità del Monastero di Cortona, prende forma una delle colazioni più coccolose d’Italia. È qui che si svolge il quinto episodio della rubrica “Colazioni Speciali”, a cura dell’Accademia Ferri in collaborazione con Italia a Tavola, dove il Tea Master Albino Ferri ci conduce alla scoperta di una colazione semplice, genuina e fortemente radicata nella tradizione italiana.

La colazione al Monastero di Cortona

Il gusto dell’ospitalità secondo Michele Ricci

Dietro questa esperienza unica c’è la visione dello chef Michele Ricci, che ci accoglie nel refettorio trasformato in sala colazioni con queste parole: «La nostra volontà è quella di regalare ai nostri ospiti una colazione all'italiana, un’idea molto tradizionale: crostate, torta di mele, dolci che ci rappresentano davvero. Avendo una clientela per lo più anglofona, ci piace rimanere radicati nel territorio e nelle nostre tradizioni, per far vivere ai nostri ospiti a 360 gradi l'italianità».

Il piatto simbolo è la crostata, preparata ogni giorno in modo artigianale con marmellate diverse, secondo la stagionalità e la disponibilità locale. Un dolce semplice, ma capace di raccontare molto del luogo in cui viene servito. «I dolci sono tutti prodotti da noi, dai ragazzi e da me in persona. Le crostate vengono confezionate quotidianamente con confetture differenti, a seconda dei prodotti che troviamo qui, sul nostro territorio».

Un abbinamento da gustare lentamente

Ad accompagnare questa colazione speciale, il Tea Master Albino Ferri consiglia un tè nero, magari arricchito da pezzi di frutta o, per un tocco ancora più raffinato, qualche goccia di olio essenziale di bergamotto.

Michele Ricci e Albino Ferri

«Parlando di crostate, un abbinamento per tradizione suggerirei proprio un buon tè nero - spiega Ferri - magari corretto con frutta o aromatizzato al bergamotto. Il suo profumo agrumato e il corpo strutturato esaltano perfettamente la dolcezza della crostata». Una scelta che sottolinea il valore dell’equilibrio tra dolcezza e aromaticità, tra la consistenza rustica del dolce e la morbidezza profumata del tè.

Il risveglio dei sensi in un luogo senza tempo

Fare colazione al Monastero di Cortona non è solo un momento di gusto, ma un’esperienza completa che coinvolge i sensi, la memoria e il cuore. In questo luogo dove il tempo sembra rallentare, ogni dettaglio è curato per offrire agli ospiti un risveglio autentico, che profuma di Italia e di tradizione.

