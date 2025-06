Taleggio Dop: export in crescita dell'11,6% nel 2024, produzione stabile

Nel 2024, il Taleggio Dop ha registrato un incremento dell'11,6% delle esportazioni, raggiungendo quota 2.574 tonnellate, pari al 29,6% della produzione complessiva. Il formaggio lombardo conferma così il suo ruolo tra i protagonisti del made in Italy lattiero-caseario, mantenendo stabile la produzione - 8.693.815 kg - e rafforzando la propria presenza sui mercati europei e internazionali.

Il 2024 del Taleggio Dop: cresce l’export, tengono produzione e qualità

I numeri del Taleggio Dop nel 2024

Il Consorzio di tutela ha comunicato i dati di mercato relativi all'anno appena concluso, sottolineando come la crescita dell'export sia avvenuta in un contesto produttivo solido, nonostante le difficoltà economiche e ambientali che hanno segnato il settore. La tenuta della produzione dimostra la capacità del Consorzio di garantire continuità e qualità, elementi fondamentali per preservare l'identità del prodotto anche oltre i confini nazionali. «La professionalità e la dedizione delle aziende consorziate hanno permesso di affrontare con fiducia il presente e di prepararsi con determinazione alle sfide future - ha commentato Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio. Nel 2024, il Consorzio ha dimostrato una notevole capacità di resilienza e adattamento, mantenendo saldo il proprio ruolo di tutela e promozione del Taleggio Dop nonostante le sfide poste dal contesto economico e ambientale internazionale».

A trainare la domanda sono stati soprattutto i mercati europei, che hanno assorbito il 67,2% delle esportazioni, pari a 1.728.742 kg. La Francia si è confermata il principale acquirente con 465.977 kg, in aumento di 51 tonnellate rispetto al 2023. A seguire la Germania con 394.941 kg (+82 tonnellate) e il Belgio con 217.200 kg (+29 tonnellate). Anche i paesi extra-Ue hanno mostrato segnali di crescita: le esportazioni extracomunitarie sono ammontate a 845.143 kg, il 32,8% del totale export, con un incremento del 7,6% su base annua. Gli Stati Uniti sono restati il mercato di riferimento con 362.524 kg esportati, mentre il Regno Unito si è confermato in seconda posizione tra i paesi extra Ue con 159.945 kg.

Il Taleggio Dop spinge sull’estero: export a +11,6%, bene Europa e mercati extra Ue

Numeri che raccontano l'efficacia delle strategie messe in campo dal Consorzio, che ha saputo investire con attenzione anche in comunicazione e promozione, sfruttando al meglio le risorse pubbliche a disposizione. «Abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte dai contributi pubblici, ottenendo risorse fondamentali per la promozione del nostro Taleggio Dop - ha aggiunto Sangiovanni. In particolare abbiamo potuto rafforzare la visibilità e la presenza del nostro prodotto sia in Italia sia all'estero. Nel 2024 abbiamo consolidato la presenza sui mercati esteri, incrementato la visibilità e l'appeal del Taleggio Dop verso un pubblico sempre più ampio e giovane. Questi risultati confermano la solidità e la capacità di innovazione del Consorzio, ponendo basi solide per affrontare con successo le evoluzioni future del settore».