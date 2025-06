“Sosta e Gusta”, un tour su due ruote per celebrare il riso Carnaroli

Con "Sosta e Gusta", un ciclotour gastronomico da Londra a Roma lungo l’antica Via Francigena, la risicoltura celebra gli 80 anni della nascita del riso Carnaroli, la varietà nata ufficialmente nel 1945. La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione “Strada del Riso dei Tre Fiumi” di Mortara (Pavia), prevede in ognuna delle 20 tappe la preparazione di un risotto, offerto al pubblico. Il tour, cominciato a maggio, si concluderà a Roma con un doppio appuntamento: l’11 giugno in Vaticano per ringraziare Papa Leone nell’Anno Santo del Giubileo Agro Ambientale e, il giorno successivo, in Senato per un bilancio dell’iniziativa in questo 2025, Anno del Riso Italiano nel mondo. Alla conclusione del tour sono previsti show cooking con lo chef Igles Corelli.

Il progetto, che anticipa gli Stati Generali del Riso di Vigevano (Pv), capitale della Lomellina (2-5 ottobre), era stato presentato il 15 maggio al Senato per amplificare l’identità del Carnaroli e promuovere questa varietà tra le nuove generazioni. Sinonimo di risotto di qualità, il Carnaroli fu selezionato da Ettore De Vecchi nel 1945 in una cascina di Paullo (Milano), usando la tecnica degli incroci artificiali importata in Italia una ventina d’anni prima. Furono mescolati i materiali genetici delle varietà Lencino e Vialone, ottenendo un riso dai grani lunghi, che mantiene la cottura e assorbe condimenti e aromi rilasciando amido grazie a un contenuto di amilosio più alto. Dal 1983 la responsabilità della conservazione in purezza è stata trasferita all’Ente Risi. I ciclisti impegnati nel tour sono due: Cristiana Sartori, agronomo, presidente della Strada e coltivatrice biologica dal 1998, e Pier Maria Greppi, guida escursionistica naturalistica e filmmaker incaricato di riprendere l’avventura in un documentario.

Tra città storiche e piccoli borghi, il format prevede una preparazione diversa del classico piatto. A Londra, all’Istituto Italiano di Cultura, la prima delle 20 soste, è stato gustato un risotto alla parmigiana; al rientro nei confini nazionali, ad Aosta il 25 maggio, è stata la fontina la comprimaria del piatto. Grande l’accoglienza nei siti attraversati finora dal tour. A Sutri la Soprintendenza aprirà in via eccezionale il Parco Archeologico, a Viterbo sarà accolto alle terme “Masse di San Sisto” mentre a San Gimignano sarà ospitato al Parco della Rocca. Il percorso sarà illustrato dal food cartoonist Roberto Giannotti in uno speciale libro a vignette che sarà donato agli alunni delle scuole elementari pavesi.

L’iniziativa della Strada dei Tre Fiumi ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Pavia, dell’Associazione Europea Vie Francigene, di Slow Food Italia, dell’Ente Nazionale Risi, del Giubileo nella Tuscia, degli Stati Generali delle Donne, del Ministero dell’Agricoltura e del Parlamento Europeo. Ad ottobre, agli Stati Generali del Riso di Vigevano, saranno dibattute le tematiche e le prospettive del settore con la presenza di tremila risicoltori di 33 province italiane. Sarà presente l’intera filiera, dai produttori alle aziende fino ai consumatori e agli esperti, per confrontarsi su abitudini alimentari, nuove frontiere di ricerca e progettare un’efficace comunicazione sulla qualità del prodotto. Ma il riso ha anche una storia antica da raccontare. Sarà riproposta la vicenda dei 12 sacchi di riso che Galeazzo Maria Sforza offrì a Ercole d’Este, 550 anni fa, con figuranti in costume, mentre l’artista Stefano Bressani creerà per l’occasione un’opera d’arte a tema.

Secondo l’ultima ricerca Astra sui consumi, il riso si conferma un cibo sempre più apprezzato da tutte le generazioni: il 60% degli italiani lo consuma a casa almeno una volta alla settimana, il 17,6% fuori casa. La Strada del Riso dei Tre Fiumi è molto più di un’associazione di produttori, perché oltre a valorizzare il prodotto propone itinerari attraverso incantevoli paesaggi, solcati dai tre fiumi che la caratterizzano: il Ticino, il Po e il Sesia. Lungo il percorso si ha l’opportunità di vivere esperienze coinvolgenti e sensoriali, in cui il riso è protagonista anche in cucina.