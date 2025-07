Colazione raffinata alla Dimora Arnolfo: dolci di stagione e tè verde giapponese

La colazione alla Dimora Arnolfo a Colle Va d'Elsa (Si) si distingue per l'attenzione particolare all'arte del tè e ai suoi abbinamenti. Il Tea Master Albino Ferri propone una selezione di tè verdi giapponesi freschi, arricchiti da note floreali come ciliegio e pesco, studiati per esaltare le delicate sfiziosità preparate dalla pastry chef Matilde. Questo connubio tra tè di alta qualità e dolci stagionali crea un'esperienza sensoriale unica, dove ogni sorso valorizza i sapori e le texture delle creazioni gastronomiche.

La colazione è un tratto distintivo di Dimora Arnolfo

Dimora Arnolfo, sfiziosità stagionali a colazione

La Dimora Arnolfo, storica sede del noto Ristorante Arnolfo a Colle Valdelsa, propone un'esperienza di colazione raffinata e curata nei minimi dettagli. La struttura mette a disposizione quattro camere per gli ospiti, offrendo un'accoglienza che unisce storia, comfort e un'offerta gastronomica di alta qualità.

Alice Trovato, responsabile dell'ospitalità, spiega: «Abbiamo quattro camere per gli ospiti del ristorante Arnolfo e anche di Biz, e per loro c'è una chicca esclusiva: una colazione che coccola gli ospiti con sfiziosità preparate direttamente dalla cucina del ristorante». Il richiamo al passato storico è evidente, ma l'offerta gastronomica si aggiorna di stagione in stagione grazie al lavoro della pastry chef Matilde, che cura dolci e preparazioni salate con grande attenzione.

Il Tea Master Albino Ferri con Alice Trovato

La colazione, infatti, nasce dalla creatività della cucina e in particolare dalla pasticceria di Matilde, che ogni stagione propone specialità nuove: «In base alla stagione prepariamo delle chicche veramente speciali, sia dolci che salate», conferma Alice. «Possiamo dire che è una colazione stellata». Questa offerta non è più riservata solo agli ospiti delle camere: grazie alla richiesta e all'interesse raccolti tramite i social network, la colazione è stata aperta anche al pubblico esterno, offrendo così a più persone la possibilità di vivere questa esperienza gastronomica.

Un tè verde giapponese con il dolce di stagione

Tra le proposte del momento, Alice racconta una crostatina a base Madeleine, arricchita da fragole fresche e fiori di sambuco raccolti localmente. Questo dessert racchiude la filosofia del ristorante e il rispetto per la stagionalità: «Abbiamo la grassezza della crema e la freschezza dei fiori e della frutta», spiega.

La crostatina a base Madeleine, arricchita da fragole fresche e fiori di sambuco

Ad accompagnare questa delicata composizione, il Tea Master Albino Ferri consiglia un tè verde giapponese particolarmente fresco, arricchito da fiori di ciliegio o di pesco: «Essendo un dolce molto fresco dato dalla frutta e dai fiori, si abbina bene a un tè verde giapponese che ne esalta le note leggere».

L'importanza della colazione come esperienza di gusto

La colazione alla Dimora Arnolfo si presenta quindi come un momento da vivere con calma, valorizzato dall'incontro tra la cura artigianale della cucina e l'arte della degustazione del tè. L'esperienza si sviluppa in un contesto storico e raffinato, che invita alla scoperta di abbinamenti tra sapori e profumi. Trovato conclude: «La colazione per noi è veramente importante. È un momento speciale che vogliamo continuare a valorizzare, portando avanti la tradizione e la qualità che ci contraddistinguono».

Per informazioni: www.ferridal1905.com