Nasce un gigante del cioccolato: Pernigotti e Walcor si fondono

Pernigotti e Walcor uniscono le forze e danno vita a un nuovo gigante del cioccolato italiano. Con un fatturato annuo di circa 70 milioni di euro, oltre 340 addetti tra stabili e stagionali e una presenza in quasi 50 Paesi, le due storiche realtà del dolciario siglano una fusione che punta a rafforzare la loro posizione sul mercato e a portare la qualità italiana sempre più lontano.

Pernigotti e Walcor si fondono: nasce un nuovo polo dolciario italiano

Il nuovo colosso del cioccolato manterrà la produzione in Liguria e Lombardia

L'operazione, sostenuta dai soci di riferimento tra cui J.P. Morgan e Invitalia, unisce due marchi che da anni fanno parte dell'immaginario collettivo del cioccolato e della confetteria. La nuova realtà manterrà le attività produttive negli stabilimenti di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, e di Pozzaglio ed Uniti, nel Cremonese, continuando a garantire l'eccellenza qualitativa che contraddistingue entrambi i brand. La fusione ha l'obiettivo di semplificare la struttura societaria e rendere più veloci le decisioni strategiche, ampliando l'offerta commerciale e migliorando l'efficienza operativa, elementi fondamentali per restare competitivi in un comparto che non si ferma mai.

Pernigotti e Walcor si fondono: Francesco Pastore è il nuovo ad del Cda

A guidare questo nuovo corso sarà Francesco Pastore, nominato amministratore delegato dal Consiglio di amministrazione di Pernigotti. Pastore, con una solida esperienza nel settore food & beverage, subentra ad Attilio Capuano, che lascia dopo aver accompagnato le aziende fino a questa integrazione ricevendo il ringraziamento per il lavoro svolto. Luigi Mastrobuono viene invece confermato presidente del CdA, assicurando continuità a livello di governance in questa fase di crescita. «Questa fusione è la dimostrazione della nostra visione nel sostenere e rilanciare le eccellenze italiane - ha dichiarato Mastrobuono. Ora unite, Pernigotti e Walcor rappresentano un modello di successo del Fondo di salvaguardia per i Marchi Storici. L'arrivo di Francesco Pastore è un passo fondamentale per il nostro futuro».

Francesco Pastore ha espresso con chiarezza l'intento di dare slancio a questa nuova realtà, puntando su sinergie, crescita e consolidamento nei mercati esteri. «Sono onorato di guidare Pernigotti in questo momento storico - ha affermato il nuovo amministratore delegato dell'azienda. La fusione con Walcor è più di un'operazione: è la creazione di un polo dolciario che unisce tradizione e innovazione. Il mio impegno sarà valorizzare le sinergie, espandere la nostra presenza globale e ispirare il nostro team a raggiungere nuovi traguardi. Insieme, costruiremo un futuro di successo».