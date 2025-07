Macchine da caffè in grani: la nuova tendenza per l’espresso domestico

Negli ultimi anni si è assistito in Italia a una vera e propria crescita nell’utilizzo delle macchine per il caffè in grani domestiche. Complici la ricerca della qualità artigianale, la crescente cultura del caffè e una maggiore attenzione all’origine e alla freschezza delle miscele, i consumatori italiani stanno riscoprendo il piacere di un espresso fatto in casa con caffè macinato al momento.

Macinare il caffè in grani come al bar, un'abitudine sempre più diffusa tra gli italiani

Stime aggiornate rivelano che il mercato delle macchine da caffè automatiche in Italia ha raggiunto un valore di circa 2,5 miliardi di euro nel 2024, sostenuto da una domanda crescente per i sistemi con macinacaffè integrato. Questo mercato cresce a un tasso annuo composto previsto del 6% – 6,7% nel periodo 2024-2033. Il segmento “bean-to-cup” o completamente automatico continua ad appassionare i consumatori, per la comodità e la qualità barista che offre.

Perché scegliere le macchine per caffè in grani a casa

Le macchine da caffè in grani offrono numerosi vantaggi rispetto a quelle a capsule o alla classica moka:

Aroma superiore : il caffè viene macinato al momento, conservando tutte le sue caratteristiche organolettiche.

: il caffè viene macinato al momento, conservando tutte le sue caratteristiche organolettiche. Personalizzazione del gusto : è possibile regolare la macinatura, l’intensità e la quantità di caffè per ogni tazza.

: è possibile regolare la macinatura, l’intensità e la quantità di caffè per ogni tazza. Riduzione dell’impatto ambientale : l’utilizzo di chicchi sfusi elimina l’uso delle capsule, spesso non riciclabili.

: l’utilizzo di chicchi sfusi elimina l’uso delle capsule, spesso non riciclabili. Maggiore risparmio nel lungo termine: anche se l’investimento iniziale può essere più alto, il costo per tazza è decisamente più basso rispetto ad altri sistemi.

Questi fattori stanno portando sempre più famiglie italiane a investire in macchine automatiche per espresso in grani, apprezzate sia per l’affidabilità che per l’esperienza sensoriale che offrono.

Il mercato delle macchine per caffè in grani si evolve rapidamente. Molti marghi stanno ampliando le proprie gamme con modelli smart, dotati di schermi touch, app per la personalizzazione delle ricette e sistemi di pulizia automatica. Anche l’offerta di caffè in grani di alta qualità è in espansione, con torrefazioni artigianali e grandi brand che propongono miscele bio, equosolidali o monorigine.

Il caffè in grani, un prodotto d‘eccellenza sempre più desiderato anche a casa

L’Italia sta vivendo una nuova stagione per il caffè fatto in casa, e le macchine per caffè in grani si stanno affermando come la scelta preferita da chi desidera qualità, freschezza e controllo. Una tendenza destinata a crescere, sostenuta da consumatori sempre più esigenti.

Essse Caffè porta l’eccellenza dei suoi grani nelle case con Galileo e Galileo Milk

Il profumo del caffè appena macinato, l’aroma pieno in tazza, la soddisfazione di un risultato da professionista tra le mura di casa. Con Galileo e Galileo Milk, Essse Caffè introduce una nuova dimensione del caffè domestico, in cui la tecnologia esalta, ma non sovrasta: il vero protagonista resta sempre lui, il caffè.

La nuova Galileo di Essse Caffè

Essse Caffè, prestigioso brand italiano sinonimo di qualità e cultura del caffè, presenta Galileo e Galileo Milk, le nuove macchine per caffè domestico pensate per offrire un’esperienza sensoriale di altissimo livello, in perfetta continuità con l’eccellenza che da sempre contraddistingue l’azienda nel mondo professionale.

Frutto di una lunga ricerca tecnologica e di un know-how maturato in oltre quarant’anni di attività, Galileo nasce con un obiettivo preciso: esaltare al massimo le caratteristiche aromatiche dei caffè in grani Essse Caffè, oggi disponibili anche nella linea dedicata al consumo domestico.

Galileo Milk di Essse Caffè

«Non volevamo solo lanciare una nuova macchina. Vogliamo offrire uno strumento per esaltare al massimo le qualità aromatiche dei nostri grani, anche a casa. Galileo è nata per questo: per servire il caffè nella sua miglior espressione anche a casa», spiega Agata Segafredo, Communications Director di Essse Caffè.

Con un design essenziale ed elegante, le nuove Galileo e Galileo Milk si distinguono per soluzioni avanzate che rispondono alle esigenze di chi cerca la perfezione in ogni tazza: ampia scelta di bevande, erogatore regolabile con luce di cortesia, tappo salvafreschezza a scomparsa e, nella versione Milk, un sistema latte intuitivo e facile da pulire, perfetto per cappuccini cremosi e bevande a base di latte, sempre impeccabili.

L’eccellenza del caffè in grani Essse Caffè anche a casa

Il lancio della macchina Galileo segna un passo importante nella strategia domestica di Essse Caffè, che non si limita a vendere macchine, ma offre strumenti pensati per valorizzare al meglio i propri caffè, veri protagonisti di ogni estrazione.

La linea di caffè in grani di Essse Caffè

La nuova linea di caffè in grani per la casa è un invito a vivere l’esperienza del rito di preparazione del caffè anche tra le mura domestiche. Tre miscele principali – Espresso Classico, Delicato 100% Arabica, Intenso – offrono interpretazioni diverse del gusto italiano, mentre le tre Monorigini in edizione limitata della collezione Coffee Explorers – Brasile Alta Mogiana, Honduras San Andres, Colombia Supremo – permettono di viaggiare tra aromi, altitudini e terroir, alla scoperta di nuove sfumature.

Un gesto etico a sostegno della ricerca scientifica

E c’è di più. Per un anno, il 10% del ricavato delle vendite dei caffè in grani per la casa sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici. Un gesto concreto, coerente con la visione di un’azienda che ha sempre messo al centro l’etica, oltre alla qualità. I prodotti sono acquistabili sullo shop online ufficiale e nei negozi specializzati, in Italia e all’estero, grazie a una rete di distributori accuratamente selezionata.

Galileo non è solo una macchina. È il ponte tra la Specializzazione di Essse Caffè e il rito quotidiano del caffè fatto in casa. Con i suoi grani d’eccellenza, Essse Caffè firma un nuovo modo di vivere il gusto: più autentico, più consapevole, più tuo.