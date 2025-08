Cacio e pepe con burro e parmigiano? La Bbc nella bufera

Sulla tradizione non si scherza. Mai. Soprattutto se si tratta di cibo e piatti iconici del beneamato made in Italy. A scivolare su una delle paste più rappresentative dei menù della cucina romanesca e laziale è stata la celebre e autorevole Bbc, che sul proprio sito ha pubblicato la ricetta ‘sbagliata' della cacio e pepe.

Cacio e Pepe con burro e parmigiano? Così ha detto la Bbc, ma da Roma si alza la protesta

Una versione british con burro e parmigiano che a piazza del Biscione stava per far crollare i resti del Teatro di Pompeo che ancora oggi segnano il fascino eterno non solo di una città millenaria ma anche del ristorante ‘Pancrazio', location di interesse archeologico e che da 4 generazioni propone ricette della tradizione romana.

Le parole dello chef Riccardo Aquilani

Come infatti ci tiene a sottolineare lo chef di Pancrazio Riccardo Aquilani: «Servono tre ingredienti e noi utilizziamo materie prime di qualità, pecorino romano Dop del Lazio buccia nera grattugiato a mano, pepe nero macinato espresso per mantenere intatti aromi e profumi, pasta tonnarello artigianale cotto al dente. A fare la differenza della cacio e pepe di Pancrazio è la nostra mantecatura, fatta al momento che dà sapore e genuinità a un piatto semplice e autentico della cucina romana e laziale. La nostra cacio e pepe rispetta la tradizione, come è giusto che sia» - specifica chef Aquilani.

Chef Riccardo Aquilani con una cacio e pepe fatta a regola d'arte

Confesercenti chiede la rettifica alla Bbc

L'errore inglese è stanato dal guizzo della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, il cui presidente Claudio Pica dopo aver visto la ricetta sbagliata pubblicata sul sito della Bbc ha preso carta e penna e ha scritto all'editore britannico per chiederne subito la rettifica.

Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio

«Rimaniamo basiti leggendo sul sito della Bbc la ricetta della ‘cacio pepe'. Spiace smentire il celebre media britannico ma la ricetta originale e originaria della cacio e pepe esclude la presenza di parmigiano e burro».

Polemiche online e una rettifica incompleta

Polemiche, tra social infervoriti e chef indignati, fino alla rettifica della Bbc. Rettifica a metà, perché l'autrice della ricetta - Rachel Phipps - in una nota a margine distilla consigli per chi avesse poca dimistichezza a realizzare la cosiddetta cremina. E allora, ecco spuntare la panna per aiutare il composto a emulsionarsi. Parola della Bbc. Ancora cacio e pepe sbagliata…to be continued.