Festa a Roma per i 50 anni dei Sofficini Findus, un'icona del food italiano

I Sofficini Findus, gustosi fagottini ripieni rivestiti da una croccante panatura nati 50 anni fa, incontrarono subito il gusto dei consumatori, e non soltanto dei bambini. Per bontà e praticità di preparazione influirono sui riti della cucina casalinga. Oggi il loro mezzo secolo di storia racconta l’evoluzione degli stili di vita e di consumo degli italiani, interpretandoli e talvolta anticipandoli.

La festa per il cinquantesimo compleanno dei sofficini Findus

«Hanno saputo rinnovarsi senza mai perdere la loro identità - ha detto il country manager di Findus Italia Renato Roca alla festa per l'anniversario svoltasi a Roma al Garum Museo della Cucina - riuscendo a unire praticità, gusto ed emozione. Questo per noi non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a sorprendere e accompagnare le tavole italiane con un sorriso che dura da cinquant'anni».

Il gradimento dei consumatori

Secondo un’indagine AstraRicerche i Sofficini sono comodi e facili da preparare (54,2%), buoni e gustosi (42,7%) e mettono d’accordo grandi e piccoli (37,1%).

Entrano nel mercato nel 1975 come una soluzione innovativa, che irrompe come liberatore dalle abitudini alimentari tradizionali italiane, portando praticità, velocità e divertimento, come nuovi valori aspirazionali associati al gusto. Non a caso, il primo claim invitava a provare "il nuovo piatto che ti libera dalle abitudini", come ha raccontato Patrizia Martello, sociologa dei consumi e della comunicazione presso l’Università NABA di Milano e IUAV di Venezia.

Evoluzione dei Sofficini negli anni ’80 e ’90

Gli anni '80 e '90 sono stati determinanti, con il cambiamento dei ruoli familiari e l’emergere del consumo domestico di cibi pratici e veloci, pur mantenendo il gusto come priorità, e la scoperta dei surgelati. La tavola diventa più flessibile, giocosa e meno formale. In questa fase nasce la frase pubblicitaria "Il sorriso che c’è in te", con protagonisti come Pinocchio e il comico Massimo Boldi.

L'inconfondibile forma dei sofficini Findus

Nei decenni successivi cresce l’attenzione per le filiere e i processi produttivi, mentre la comunicazione dei Sofficini si evolve in chiave affettiva, esaltando il piacere della convivialità.

Il ruolo dei surgelati durante la pandemia

Durante la pandemia, con la spesa a domicilio, gli acquisti online e il delivery, i surgelati diventano un bene irrinunciabile. Offrono una scelta ottimale per unire sicurezza alimentare e qualità delle materie prime. La consapevolezza dei consumatori sulle filiere e i processi produttivi aumenta. Oggi i Sofficini continuano a essere presenti nelle case di quasi 5 milioni di famiglie italiane.

Produzione e innovazioni

I Sofficini nascono nello storico stabilimento di Cisterna di Latina e in mezzo secolo ne sono stati realizzati circa 2 miliardi di pezzi, una fila talmente lunga da poter compiere sei volte il giro della Terra. Solo nel 2024 sono state vendute 27 milioni di confezioni, pari a oltre 7.000 tonnellate.

Le operaie nello stabilimento di Cisterna di Latina negli anni '70

Negli anni '70 erano fatti a mano, mentre oggi la produzione è completamente automatizzata con macchine pastellatrici e panatrici, nastri trasportatori e sistemi di confezionamento con una capacità di 270 pezzi al minuto. Tutto è digitale, ma resta la supervisione degli operatori e la garanzia di materia prima di qualità.

Nuove ricette e Limited Edition

Daniele Modena, chef di Findus, ha parlato della composizione del prodotto, dal passato alle prospettive future. I primi sofficini erano più semplici, con pomodoro e mozzarella, ma la gamma si è ampliata con ragù, vegetali e ripieni vari. Per la festa al Garum è stato creato e degustato un prototipo alla carbonara.

Carletto, il camaleonte simbolo dei Sofficini Findus

Per celebrare i 50 anni, torna protagonista l’istrionico Camaleonte Carletto del "Tu non hai fame?". Nei mesi di ottobre e novembre, oltre 6 milioni di confezioni della gamma Sofficini, inclusa la Limited Edition “American Style”, conterranno un gadget esclusivo: uno dei sette Carletti da collezione, ispirati alle Meraviglie del Mondo Moderno.

Il marchio Findus e il suo portfolio

Findus è un marchio di proprietà in Italia di CSI – Compagnia Surgelati Italiana Spa, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti nel settore surgelati. Tra i marchi del portfolio si annoverano Quattro Salti in Padella, Sofficini, Capitan Findus e altri, noti e amati dai consumatori italiani.