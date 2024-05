 Gli aperitivi analcolici ideali per vivere in allegria

Mojito Zero è l'ultimo aperitivo analcolico di Fonte Margherita 1845. Dalle caratteristiche assai distintive è realizzato con succo di limone e aromi naturali. È privo di qualsiasi colorante. Si presenta con un profumo fresco, accattivante. Bevuto fresco è davvero dissetante. Il Mojito Zero fa parte della famiglia degli aperitivi analcolici Fonte Margherita 1845 - Spritz Zero, Gin Tonica Zero, Bellini Zero, Mojito Zero e Limoncello Spritz - che sono gustosi aperitivi realizzati con l’acqua oligominerale delle Piccole Dolomiti e selezionati aromi naturali, senza coloranti artificiali e senza alcool. E` un’acqua oligominerale che proviene da un contesto montuoso, quello delle incontaminate Piccole Dolomiti, pieno di rigogliosa vegetazione. I delicati aromi naturali sono stati selezionati con grande attenzione dal laboratorio Ricerca & Sviluppo dell’azienda. Gli aperitivi Fonte Margherita 1845 sono disponibili nelle originali bottiglie di vetro da 27,5 cl. che rimandano ai tempi passati cosi` come le etichette che sono state rivisitate in chiave contemporanea da importanti designer. Con questi aperitivi l’azienda veneta prosegue a promuovere una forma di socialita` responsabile, la possibilita` cioe` di divertirsi e di socializzare bevendo analcolici.

Gli aperitivi sono destinati al mondo dell’horeca, italiano ed internazionale, che cerca distintività e nuovi prodotti all’insegna della qualità, della sostenibilità e di una socialità più responsabile.

Gli aperitivi Zero di Fonte Margherita

Fonte Margherita 1845 e` l’impresa veneta, con origini molto antiche, datate 1845, che oggi ha tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Acqua Azzurra, Fonte Regina Staro, Fonte Lonera Staro, Sorgente Alba), due linee di bibite analcoliche ed e` presente in Italia e all’estero con marchi diversi nell’horeca, nella moderna distribuzione organizzata, nella distribuzione automatica e nel porta- a-porta. Con una grande attenzione alla salute, all’ambiente e al design imbottiglia esclusivamente in vetro, per lo piu` a rendere e nel brick in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la promozione di uno stile di vita sano, la sostenibilita` ambientale e sociale, la non-alcoholic mission e la solidarieta` attraverso il sostegno ad una Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica.

