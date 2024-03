Giornata delle torte: i migliori abbinamenti di vini e distillati per le più famose

Non c'è fetta di torta senza un buon vino ad accompagnarla. E così in occasione della Giornata mondiale delle torte che dal 2015 cade ogni 17 marzo, ecco una selezione di vini (e qualche distillato) perfetti per accompagnarle al meglio, per esaltarne sapori e profumi.

Cos'è la giornata mondiale delle torte

La giornata mondiale delle torte è stato creata da worldbakingday.com, con il fine di condividere con tutto il mondo la gioia di fare torte, specialmente con quelli che non fanno torte molto spesso e non hanno grande esperienza.

Vini e distillati per accompagnare le torte più famose al mondo

Le torte più famose al mondo e i loro vini

Di seguito accanto alle torte più famose al mondo, una proposta di vini e distillati ad hoc ad opera di Paolo Porfidio, enologo e sommelier.

Caprese

Dolce italiano tipico di Capri. Fu creata per errore negli anni '50, quando un pasticcere al posto di mescolare la farina con le mandorle tritate, usò il cioccolato. D'allora questa è una prelibatezza unica che contraddistingue l'isola di Capri e la pasticceria napoletana nel mondo.

Torta Caprese

Abbinamento: Vermouth Pio Cesare. Un prodotto che sta facendo parlare molto di sé, che in questa versione trova un equilibrio e completerà perfettamente la dolcezza della torta Caprese

Sacher

La torta di origine austriaca, tipica di Vienna, prevede due strati di morbido impasto al cioccolato che racchiude al suo interno uno strato di confettura alle albicocche. La torta viene poi ricoperta da un'ottima glassa al cioccolato realizzata con panna senza zucchero.

Torta Sacher

Abbinamento: Recioto della Valpolicella - Allegrini. I toni fruttati e dolci del Recioto si sposano bene con il cioccolato della Sacher, creando un equilibrio armonioso.

Cheesecake

La cheesecake o torta al formaggio proviene dalla cultura anglosassone; anche se in realtà il suo antenato risale ai tempi della Magna Grecia. Oggi lo conosciamo come un dolce tipico della Gran Bretagna, da preparare con biscotti sbriciolati uniti al burro, e arricchito da una crema di formaggio fresco, guarnita infine da frutta, marmellata, salse o cioccolata.

Cheese cake ai frutti di bosco

Abbinamento: Moscato d'Asti Zagara - Marchesi di Barolo. La dolcezza del Moscato d'Asti sposa perfettamente la cremosità della cheesecake, offrendo un abbinamento delizioso.

Delizia al limone

Le delizie al limone sono famosi dolcetti di origine campana formati da una morbida cupoletta di Pan di Spagna e gustosa crema ai limoni di Amalfi.

Torta delizia al limone

Abbinamento: Riesling Semi sec - Zeyssolf. L'acidità fresca e i profumi agrumati del Riesling si accostano perfettamente al sapore vivace della torta al limone.

Victoria Sponge

La Victoria Sponge cake è la torta inglese per eccellenza. Farcita con panna e fragole fresche diventa un'idea perfetta per la festa della mamma.

Torta Victoria Sponge

Abbinamento: Moscato Rosa - Franz Haas. La leggerezza e l'aromaticitá di questo mitico Moscato si adattano bene alla struttura soffice e alle fragole della Victoria Sponge.

Apple pie

La Apple Pie, nota come American Pie, è un tipico dolce americano: una torta golosa ripiena di mele aromatizzate con cannella, limone e noce moscata.

Torta apple pie

Abbinamento: Gewürztraminer Terminum - Tramin. Le note speziate e fruttate del Gewürztraminer si armonizzano splendidamente con le mele della torta.

Tarte Tatin

La tarte Tatin è una torta di mele capovolta, tipica della Francia, in cui le mele sono caramellate in burro e zucchero prima della cottura della torta.

Torta Tarte tatin

Abbinamento: Calvados Pays D'Auge Lecompte 5 anni. Questo brandy di mele, derivato dalla mela stessa, si abbina perfettamente con la Tarte Tatin, intensificandone i sapori.

Brownie

Il brownie, noto anche come chocolate brownie o Manchester brownie, è un biscotto al cioccolato, tipico dessert della cucina statunitense, chiamato così per via del suo colore scuro.

Torta Brownie

Abbinamento: Sagrantino di Montefalco Passito - Arnaldo Caprai. Con la sua struttura e la sua dolcezza, è un complemento ideale per la densità e il cioccolato del brownie.

Bavarese

La crema bavarese, o più semplicemente bavarese, viene comunemente descritta sui manuali di pasticceria come un apparecchio liquido, aromatizzato o meno, addensato con gelificanti animali o vegetali e reso più soffice dall'addizione di un elemento montato. Ne esistono di dolci e di salate.

Torta Bavarese

Abbinamento: Brachetto d'Acqui - Braida. La cremosità della Bavarese trova un ottimo partner in questo elegante Brachetto, offrendo un equilibrio tra morbidezza e freschezza.

Cassata

La cassata siciliana è una torta tradizionale a base di ricotta zuccherata, pan di Spagna, pasta reale e frutta candita.

Abbinamento: Malvasia delle Lipari - Hauner. Le note dolci e avvolgenti di questa Malvasia si sposano bene con i sapori ricchi e complessi della Cassata

Tiramisù

Diventato ormai uno dei simboli dei dolci italiani, il tiramisù è un dessert al cucchiaio a base di savoiardi inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema al mascarpone, zucchero e uova

Tiramisù

Abbinamento: Vin Santo del Chianti Classico - Vallepicciola. Questo vino, che nasce tra le splendide colline del Chianti, si abbina perfettamente al Tiramisù, enfatizzando i sapori del caffè e del mascarpone.

Strudel

Lo strudel è un dolce tipico dell'Alto Adige, a base di pasta sfoglia ripiena di mele, uvetta, pinoli e cannella. Il suo nome deriva dal tedesco "Strudel", che significa "vortice", a sottolineare la forma caratteristica del dolce, arrotolato su se stesso.

Strudel

Abbinamento: Tokaji 3 Puttonyos "Aszu" - Oremus. Una dolcezza delicata e persistente che si adatta bene alle mele e alla pasta sottile dello strudel.

Pastiera

La pastiera napoletana è un dolce tipico della tradizione campana, simbolo della Pasqua. Si tratta di una torta di pasta frolla ripiena di un composto a base di ricotta, grano cotto, uova, zucchero, canditi e acqua di fiori d'arancio. La sua storia affonda le radici nell'epoca romana, quando si preparava una focaccia con ricotta e grano per celebrare la primavera.

Pastiera

Abbinamento: Privilegio - Feudi di San Gregorio. La mineralità e la struttura dolce di questo fiano si combinano bene con i sapori dolci e cremosi della Pastiera.

Torta Mimosa

La torta Mimosa è un dolce primaverile fresco e delicato, perfetto per celebrare la Festa della Donna e l'arrivo della bella stagione. Si tratta di un dessert a base di Pan di Spagna, crema pasticcera, panna montata e una cascata di briciole di Pan di Spagna.

Torta Mimosa

Abbinamento: Colli Euganei Fior d'Arancio Moscato - Maeli. L'effervescenza del Moscato si sposa bene con la leggerezza e la freschezza della torta Mimosa.

Crostata di frutta

La crostata di frutta è un dolce classico intramontabile, perfetto per ogni stagione. Si tratta di una base di pasta frolla friabile e burrosa, farcita con confettura.

Crostata di frutta

Abbinamento: Moscadello di Montalcino Pascena - Col D'Orcia. La freschezza e l'acidità del Moscadello si abbinano bene con la frutta fresca della crostata.

Millefoglie

La Millefoglie è un dessert raffinato ed elegante, composto da strati di pasta sfoglia croccante alternati a strati di crema pasticcera o chantilly, il tutto decorato con una glassa a specchio o una spolverata di zucchero a velo.

Millefoglie

Abbinamento: Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Balciana - Sartarelli. Le note fruttate e dolci del verdicchio si armonizzano bene con i delicati strati di crema e pasta sfoglia.

Torta Saint Honoré

La torta Saint Honoré è un dolce francese iconico, famosa per la sua eleganza e la sua bontà. Prende il nome da Sant'Onorato, patrono dei fornai e pasticceri. La base di sfoglia è friabile e burrosa, mentre i bignè - appoggiati sopra - sono leggeri e soffici all'interno e croccanti all'esterno grazie alla caramellatura, con la crema pasticciera e la panna montata a dare freschezza e cremosità.

Torta Saint Honoré

Abbinamento: Muffato della Sala - Antinori. Questo vino dolce muffato si abbina magnificamente alla complessità e alla ricchezza della Saint Honoré.

Torta Margherita

La torta Margherita è un dolce semplice e soffice, a base di Pan di Spagna e crema pasticcera. Si tratta di un classico della pasticceria italiana, amato da grandi e piccini per il suo gusto delicato e la sua consistenza morbida.

Torta Margherita

Abbinamento: Moscato Passito La Bella Estate - Vite colte. La leggerezza e le note primaverili di questo Moscato si adattano bene alla semplicità e alla freschezza della torta Margherita.