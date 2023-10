Nasce il “Chocoday” per celebrare il cioccolato etico e di qualità

Cristoforo Colombo non ha scoperto solo l'America, ma anche il cioccolato che portò in Europa. Per questo, il 12 ottobre, giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia il Columbus Day, per ricordare la scoperta del "Nuovo Mondo" nel 1492, si celebra anche il Chocoday, la giornata del cioccolato buono ed etico. Nel "Nuovo Mondo", le fave di cacao venivano utilizzate come moneta di scambio, e nelle popolazioni del Centro America, si narra che fosse definito il "cibo degli Dei" per il suo gusto e le sue proprietà.

Il 12 ottobre si celebra il Chocoday

Che cos'è e perché è nato il Chocoday?

Il Chocoday è stato ideato e promosso da Eurochocolate e ha l'obiettivo di promuovere in Italia e nel mondo il cioccolato etico e di qualità. «Buono», spiega il sito dell'iniziativa, «perché è ottenuto esclusivamente con l'utilizzo di burro e massa di cacao, senza grassi e oli vegetali aggiunti. Buono, perché è in grado di tutelare i valori etici e sociali legati alla sua produzione. Buono, perché è controllato durante ogni fase della filiera produttiva, in termini di biodiversità, trasparenza e tracciabilità». Il Chocoday può vantare il patrocinio di Fairtrade Italia, Symbola - Fondazione delle Qualità Italiane, Ccpb - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici, provincia e comune di Perugia, che condividono le sue finalità ed obiettivi.

Tutti possono partecipare al Chocoday: cittadini, operatori del settore, scuole, Ong, istituzioni, associazioni e aziende. Per manifestare la volontà di tutelare la qualità del cioccolato, è sufficiente sottoscrivere il Manifesto del Chocoday. «È un bene di tutti», recita il documento, «un goloso alimento dalle molteplici proprietà che addolcisce la vita di ogni giorno. Si contraddistingue per l'eccellenza degli ingredienti, ma non può prescindere dalla qualità del processo produttivo, in ogni sua fase, dalla piantagione alla tavola. Per questo motivo, l'etichetta deve conservare memoria di tutti i passaggi della filiera. Il buon cioccolato deve essere rispettoso dell'etica e della dignità umana, senza sfruttamento della manodopera, anche nei paesi di provenienza».