Prima spremitura delle olive del Colosseo: in arrivo l'olio degli antichi Romani

A Roma sta per arrivare l'olio nuovo con la Giornata nazionale dell'extravergine italiano, un evento che si terrà al Villaggio Contadino della Coldiretti nella Capitale. Questa giornata speciale sarà aperta dalla prima spremitura delle olive appena raccolte dagli alberi del Colosseo, un simbolo di una tradizione millenaria Made in Italy che affonda le sue radici nella storia degli antichi Romani. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 ottobre, dalle 9 del mattino al Circo Massimo. Durante l'evento, verrà allestito un autentico frantoio che spremerà in diretta le prime olive raccolte nella mattinata nel parco del Colosseo e che permetterà a tutti di assaporare il nuovo olio, un prodotto che ha registrato uno dei maggiori rincari nei prezzi alimentari.

Inoltre, durante la giornata, si darà particolare attenzione ai prezzi dell'olio extravergine, con la presentazione degli ultimi dati in merito. Sarà possibile visitare la prima mostra denominata 'Uliveti d'Italia', che presenterà le diverse varietà di olive diffuse lungo tutta la Penisola, dalla Lombardia alla Sicilia. Nell'ambito dell'evento, verrà inaugurato il primo salone dedicato al benessere legato all'olivicoltura, con creme, tisane e trattamenti anti-aging. Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a lezioni nell'Oleoteca, dove si potrà imparare a scegliere l'olio extravergine italiano più adatto alle pietanze.

Il Villaggio Contadino della Coldiretti offrirà un'esperienza coinvolgente fino a domenica 15 ottobre, dove i visitatori potranno toccare con mano l'importanza e i primati dell'agricoltura italiana. Sarà possibile vivere una giornata da contadino, visitando le aziende agricole e scoprendo i loro prodotti, salendo su trattori, assaporando specialità alimentari 100% italiane, partecipando a passeggiate in sella ad asini e cavalli, o visitando le fattorie didattiche dove i bambini potranno imparare a pigiare l'uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o coltivare l'orto. All'evento è prevista la presenza di diverse personalità, tra cui il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e sono stati invitati i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi.