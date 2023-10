 Prugne della California, protagoniste nella ricerca per il benessere di ossa e cuore

Ottobre è il mese dedicato alla salute e al benessere delle ossa, e il California Prune Board (CPB), rappresentante dei coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, vuole sottolineare quanto sia importante mantenere le proprie ossa in salute attraverso una sana alimentazione. L'attenzione al cibo sano e gustoso, che può essere consumato a colazione, come spuntino o come ingrediente per pasti principali, è in costante crescita, e l'industria delle Prugne della California è in prima fila nel promuovere il profilo nutrizionale di questo superfood e nell'investire nella ricerca per valorizzarne i benefici per la salute.

Le Prugne della California

Il California Prune Board ha condotto numerosi studi negli ultimi anni per esaminare la connessione tra prugne secche e la salute delle ossa. Uno dei più recenti, condotto dalla Pennsylvania State University, ha dimostrato che il consumo quotidiano di prugne secche può preservare la densità minerale ossea (BMD) dell'anca e proteggere le donne in menopausa dall'aumento del rischio di fratture.

«Le Prugne della California, ricche di vitamina K e manganese - riferisce Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board in Italia - nutrienti che sostengono il mantenimento di ossa sane, sono anche ricche di polifenoli che agiscono come antiossidanti, contribuendo a rallentare la perdita ossea. Uno studio ha dimostrato che una porzione giornaliera di 50-100 g di Prugne della California può aiutare a mantenere la densità minerale ossea, riducendo il rischio di fratture osteoporotiche. Gli effetti positivi sono stati riscontrati anche in uomini osteopenici, dimostrando l'ampio potenziale benefico di questo superfood sulla salute delle ossa».

Lo studio della Pennsylvania State University rappresenta un passo importante nella ricerca, evidenziando come le prugne secche possano essere una soluzione alimentare per proteggere la salute delle ossa. Inoltre, due nuovi studi presentati alla American Society of Nutrition hanno evidenziato che il consumo quotidiano di prugne secche ha effetti promettenti su diversi biomarcatori legati alla salute cardiovascolare.

Bowl di Prugne della California

«Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno decennale nel supportare la ricerca scientifica sulle caratteristiche nutrizionali benefiche delle Prugne della California - sottolinea Esther-Ritson Elliott, direttrice di international marketing & communications del California Prune Board - il nostro obiettivo principale è aumentare la consapevolezza dei consumatori sui numerosi benefici nutrizionali legati al consumo regolare di Prugne della California, tra cui quelli per la salute delle ossa, del cuore e dell'intestino. Collaboriamo con chef ed esperti in Europa per creare ricette che sfruttino le eccellenti qualità nutrizionali di questo alimento».

Le Prugne della California sono apprezzate in tutto il mondo, sempre disponibili, non necessitano di refrigerazione e rappresentano uno spuntino accessibile e nutriente per il benessere generale a tutte le età. Oltre ai numerosi benefici per la salute, le Prugne della California, grazie alla loro qualità premium e al loro gusto inconfondibile senza zuccheri aggiunti, sono un ingrediente estremamente versatile e ideale per una varietà di ricette, sia dolci che salate.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it