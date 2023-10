 Dal bakery dolce a quello salato: le golosità di Bindi per bar e hotellerie 2023

Bindi è un marchio di prestigio nel mondo della pasticceria dedicata al settore Horeca. Con oltre 70 anni di esperienza, l'azienda milanese è una pietra miliare nei consumi "out of home". Ma come è riuscita a mantenere una posizione di leadership così solida nel corso degli anni? La risposta sta nell'offrire prodotti di alta qualità che rispondono alle esigenze del mercato e, allo stesso tempo, nell'essere in grado di adattarsi alle mutevoli dinamiche del settore. Per raggiungere ciò, è essenziale avere la flessibilità di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti.

La nuova collezione "Autunno/Inverno 2023", presentata in occasione di Host, incarna questo approccio innovativo che ha caratterizzato Bindi sin dall'inizio: «Ci presentiamo con uno stand che vuole rappresentare la più grande pasticceria d'Italia, proprio come Bindi si vuole presentare ai suoi clienti, come un partner sicuro e affidabile per tutto ciò che riguarda il dessert per la ristorazione» ci ha spiegato Antonio Balestrieri, brand manager di Bindi.

«In effetti, in questo stand presentiamo tutta la nostra gamma, che parte dal bakery salato e bakery dolce per l'hotellerie e per il bar con una vasta scelta di pane, pizze, focacce, panzerotti, per arrivare fino al mondo della colazione, dove Bindi si propone di voler portare la qualità dell'alta pasticceria anche al bar. Il nostro obiettivo è quello di coprire tutto il consumo del fuori casa dalle 6 di mattina alle 2 di notte» ha poi proseguito Balestrieri.

Lo stand di Bindi alla fiera di Host 2023 a Milano 1/8 La nuovissima Venere Nera di Bindi, presentata ad Host 2023 2/8 I prodotti di Bindi esposti alla fiera di Host 2023 alla fiera di Milano 3/8 Le brioche di Bindi ad Host 2023 4/8 5/8 6/8 7/8 Antonio Balestrieri, brand manager di Bindi 8/8 Previous Next

La novità di Bindi ad Host 2023: la "Venere Nera"

E poi, c'è tutta la parte di dessert e di torte: «Qui abbiamo un prodotto appena lanciato che sta avendo un grandissimo successo, il maritozzo. Abbiamo interpretato questo prodotto tipico regionale del Centro Italia alla maniera Bindi, offrendo un prodotto di altissima pasticceria. E devo dire che i riscontri sono veramente molto, molto positivi. Poi, la nuova collezione "Bindi Collection" che abbiamo presentato a Sigep 2023 è arricchita da un nuovissimo prodotto, la "Venere Nera", un gioiello di pasticceria, che fa parte della gamma di monoporzioni di alta pasticceria che si si distinguono per la ricerca di materie prime nobili, per le forme particolari, per le decorazioni ricercate, i contrasti e le consistenze. Venere Nera è un gioiello di pasticceria con una crema alla nocciola del Piemonte Igp e una crema al burro con cioccolato fondente, adagiate su un morbido pan di Spagna al cacao con delle inclusioni di wafer croccante ricoperto di cioccolato al latte. Il tutto chiuso in una brillante ed elegante glassa al cacao con un prezioso decoro dorato al puro cioccolato bianco. Questa è proprio una gamma che Bindi ha lanciato per andare a intercettare una fascia di mercato sempre più alta» ha concluso Balestrieri.

Bindi

Via della Liberazione 1 - San Giuliano Milanese (Mi)

Tel 02 982941