Olive Novelle, la primizia d'autunno di Madama Oliva

Madama Oliva, tra i leader in Italia nel settore delle olive da mensa fresche, presenta la nuova selezione speciale "Olive Novelle - Nuovo raccolto" giunta all'undicesima edizione: frutti appena raccolti nella campagna settembre - ottobre 2023, dalla fragranza inconfondibile e dall'estrema freschezza. Il prodotto sarà disponibile sugli scaffali fino a tutto il mese di dicembre 2023.

La nuova selezione speciale Olive Novelle – Nuovo raccolto

Olive dolci, le più consumate in Italia

«Le olive dolci sono le più consumate in Italia - commenta Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva - Sono presenti solo negli scaffali dei prodotti freschi, in quanto per essere conservate dovrebbero essere sottoposte a processi di acidificazione che altererebbero la loro natura. Le olive fresche si differenziano infatti dalle conservate (quelle proposte in lattina, vasi di vetro o in piccole bustine) proprio per la ricchezza delle cultivar e per la tipologia di lavorazione a cui vengono sottoposte. Non contengono conservanti, non subiscono trattamenti di conservazione e in questo modo mantengono i colori, gli aromi e i sapori autentici ben distinguibili, oltre ad avere un livello di salinità inferiore rispetto alle olive conservate».

Olive Novelle, la bontà del frutto appena raccolto

L’obiettivo della selezione Olive Novelle è quello di esaltare il prodotto appena raccolto, per ampliare la cultura di questo delizioso frutto e dare la possibilità al consumatore di fare scelte sempre più consapevoli. Grazie al materiale di comunicazione dedicato all’iniziativa, il consumatore viene messo immediatamente a conoscenza del fatto che le olive che acquista sono il frutto del nuovo raccolto, dal sapore inconfondibile esaltato dalla freschezza del prodotto.

Olive Novelle, edizione limitata

Il lancio sarà accompagnato da due espositori ad hoc mentre la confezione avrà un adesivo dedicato sul coperchio “edizione limitata”. Spazio anche alle esposizioni fuori banco: dai minibox ai pallbox con grafica personalizzata, bancalini con crowner personalizzati “Olive Novelle” ed evidenziatori a scaffale.

Le olive del nuovo raccolto vengono proposte in due confezioni: Dolci verdi Giganti “Frutto del Mediterraneo” da 250 g e nel formato convenienza, in buste da 1 Kg. Il target dell'edizione limitata è il consumatore attento alla freschezza e alla genuinità dei prodotti e i formati sono ideali per il consumo in famiglia. Per il loro sapore delicato e inconfondibile sono perfette per accompagnare aperitivi e antipasti, servendo in tavola una vera e propria primizia selezionata.