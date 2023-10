Milano, la nuova frontiera della carne di qualità

Milano, capitale della moda e del design, si conferma anche come capitale della carne di qualità. Fra le tante realtà che rappresentano questo mondo ne abbiano scelte alcune, la cui organizzazione è esempio di servizi diversi a disposizione dei ristoratori, secondo che schemi che hanno tanti altri esempio in tutta Italia. Grazie a realtà come Pellegrini, Origini e il Consorzio lombardo produttori carne bovina (oltre a Lombardia Carni di cui parliamo diffusamente in altra parte del giornale) c'è in pratica un'ampia gamma di carni pregiate, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.

Pellegrini, il Macellaio storico di Milano dal 1949

La Pellegrini è un'azienda storica di Milano, fondata nel 1949. Da sempre specializzata nella carne equina, negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta, proponendo anche carni bovine di alta qualità. La macelleria di via Spallanzani è un punto di riferimento per i milanesi che desiderano gustare una bistecca alla milanese di primissima scelta. La macelleria nasce con Giorgio Pellegrini come selezionatore di carni equine, oggi superspecializzato in carni di qualità grazie anche a due frigoriferi per una frollatura più attenta. Per i consumatori è possibile anche ordinare una costoletta di vitello alla milanese che viene cotta e degustata al momento, così come battute , carpacci e bistecche.

Giorgio Pellegrini

Giorgio Pellegrini è anche il presidente milanese dei macellai di Confcommercio e ha aperto un'altra macelleria in zona Lambrate, in via Pacini, che ha affidato a suo figlio, buon sangue non mente verrebbe da dire. Giorgio Pellegrini ha anche vinto un contest televisivo come miglior preparatore di costolette alla milanese, sotto la conduzione del noto chef Simone Rugiati.

Macelleria Pellegrini

Via Lazzaro Spallanzani, 6 - 20129 Milano

Tel 02 29400251

Consorzio lombardo produttore carni bovine

Il Consorzio lombardo produttori carne bovina è un'altra realtà importante nel panorama della carne di qualità a Milano. Il consorzio riunisce 462 allevamenti fra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sardegna, che si impegnano a produrre carne di alta qualità, rispettando le tradizioni e il benessere animale. Sono convenzionati circa 60 punti vendita e 21 macelli.

Consorzio lombardo produttori carne bovina riunisce 462 allevamenti

Obbiettivo del Consorzio è una continua ricerca dei capi allevati con un’identità, realizzare un brand di un territorio preciso, con un protocollo e un disciplinare di allevamento quasi unico in Italia. Strategia che permetterà nelle intenzioni del presidente di offrire al settore Horeca italiano carni e tagli da una filiera nazionale, quasi a contrastare una diffusione di carni estere.

Fra le aziende del Consorzio più attive ricordiamo:

Azienda agricola Fieniletto di Cortelazzi Primo (presidente del consorzio) con presenti mediamente 470/480 bovini F di razza Limousine ed incroci nazionali. Si trova a Canicossa di Marcaria in provincia di Mantova. I bovini allevati sono venduti sia a macellerie tradizionali sia a macelli industriali.

(presidente del consorzio) con presenti mediamente 470/480 bovini F di razza Limousine ed incroci nazionali. Si trova a Canicossa di Marcaria in provincia di Mantova. I bovini allevati sono venduti sia a macellerie tradizionali sia a macelli industriali. Azienda agricola Ruggenenti Guido e Claudio e azienda agricola Ruggenenti Massimiliano e Manuel (Massimiliano Ruggenenti, consigliere del consorzio) con presenti mediamente 500 bovini M e F di razza Limousine. Si trova a Castel Goffredo in provincia di Mantova. I bovini allevati sono venduti sia alle macellerie tradizionali che a macelli industriali.

Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina

Via Ghisiolo, 57 - 46051 Tripoli (Mn)

Tel 0376 340701

Origini, start up per la carne estera di qualità in attività dal 2021

Origini è una start-up fondata nel 2021 da Alessandro D'Urbano e David Sartor De Miguel. L'obiettivo dell'azienda è quello di promuovere in Italia i brand d'eccellenza esteri di carne di alta qualità. Origini collabora con alcuni dei migliori allevatori europei, selezionati in base a rigorosi criteri di qualità. Un progetto che offre ai sui clienti esperienza e competenza, riuscendo a garantire un servizio unico a 360° con un metodo certo per le aziende sia per quelle estere che vogliono entrare nel mercato italiano senza rischi per il proprio brand sia per quelle italiane che vogliono investire su brand esclusivi con più serenità.

Il servizio che offre Origini all’estero è quello di aprire il mercato italiano e di effettuare una verifica continua su tutto il territorio nazionale per una crescita sana, omogenea e controllata, creando una collaborazione diretta tra il fornitore e i migliori distributori italiani. Il servizio che offre Origini in Italia ai propri clienti è un prezzo di mercato monitorato per tutti a garanzia di una crescita sana, il contatto sempre diretto con il fornitore e una zona in completa esclusiva per ogni brand con la certezza di poter lavorare serenamente sul futuro. Questo progetto potrebbe definirsi una negoziazione “win win” dove si crea una situazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Il fornitore estero resta sempre a conoscenza di quel che accade sul territorio a tutela del suo prodotto e del suo buon nome, mentre il distributore gode di un referente aziendale diretto sul territorio sul territorio.

Carni Nobili, il distributore delle carini Origini

Carni Nobili è il distributore delle carni di Origini. Dal 1942 Carni Nobili è protagonista del commercio in carni pregiate, lavorando con le più famose firme nelle cucine del capoluogo lombardo e non solo: il rapporto che lega Carni Nobili agli chef è decennale, forte dell’impegno dell’azienda nel dare sempre qualcosa in più per la fornitura giornaliera alla ristorazione. Il prodotto di Carni Nobili è il frutto di oltre 70 anni di selezione e scelta, la garanzia di portare in cucina il meglio: Carni Nobili lavora con Germania, Olanda e Italia, cercando sempre le soluzioni più adatte alla clientela, senza tralasciare le novità.

Carni Nobili distruisce i prodotti di Origini

Carni Nobili intrattiene rapporti pluridecennali con i macelli a cui si rivolge, per preservare la qualità delle materie prime importate: la carne è analizzata con rigorosi controlli presso un laboratorio di zooprofilassi accreditato dalla regione Lombardia, per la massima selezione della qualità.

Carni Nobili

Via Bovisasca, 38 - 20157 Milano

Tel 02 39310035