La migliore carne dal mondo? Passa dalla Lombardia

Lombardia Carni è specializzata nella lavorazione e trasformazione di carne fresca bovina e suina. L’azienda, che ha sede ad Almé, in provincia di Bergamo, vanta un’esperienza lunga mezzo secolo e lavora quotidianamente con passione ed esperienza le migliori carni italiane ed internazionali.

Lombardia Carni è distributore accreditato dall’associazione di allevatori della carne di Kobe

Il confezionamento della materia prima avviene tramite sottovuoto e in atmosfera protettiva, la carne è commercializzata sia attraverso marchi propri, sia per conto di terzi.

La carne, passione di famiglia per i Solari

Alla base del successo aziendale c’è la passione di famiglia per la buona carne. Una storia che inizia con Mario Solari, coadiuvato dall’expertise nel commercio del padre Gino. I viaggi in Piemonte permettono loro di scegliere le carni migliori negli allevamenti bovini, dove vengono selezionati e acquistati gli animali.

Oggi in azienda anche Marco, figlio di Mario che, attento ai nuovi trend ha dato nuovi stimoli all’azienda.

Nel 2005 poi, Lombardia Carni si dota di nuovi spazi funzionali puntando al grande sviluppo industriale. Negli anni la realtà cresce e Mario Solari amplia la commercializzazione verso la grande distribuzione.

Lombardia Carni, da macelleria al dettaglio a impresa innovativa

Nata come macelleria al dettaglio, Lombardia Carni combina questa originaria expertise con un’efficiente organizzazione manageriale e una costante innovazione produttiva che si traduce in servizi dedicati e specifici: attenta e scrupolosa selezione dei capi, lavorazione nel pieno rispetto delle rigide norme di sicurezza e igiene, trasformazione, confezionamento e distrubuzione fino ad arrivare al rapporto con il cliente, studiato perchè sia allo stesso tempo flessibile e “tailor-made”.

La migliore carne dal mondo passa da Lombardia Carni

Qualità e innovazione sono sempre state le linee guide di Lombardia Carni, già nel 2005 infatti è stato inaugurato nel nuovo stabilimento di Almé il magazzino verticale completamente automatizzato con il sorter per la ricostruzione automatica di pezzi dello stesso capo.

Lombardia Carni, grande attenzione ai trend di consumo

Innovazione dicevamo, ma anche lungimiranza. Lombardia Carni si è posta come un player innovativo e particolarmente attento ai trend di consumo. è infatti in quest’ottica che nel 2019 ha investito per una linea di produzione dedicata ad hamburger e macinati, ideali per un consumo più facile e moderno, soprattutto in quella ristorazione che strizza l’occhio ai più giovani.

La migliore carne del mondo con Lombardia Carni

Merita poi una segnalazione anche la selezione “Carni dal mondo” con le migliori referenze bovine, che permettono di intraprendere un viaggio unico attraverso il cibo e i sapori di quattro continenti, dalle sconfinate pampas argentine, passando per Australia e Canada, fino alla prefettura giapponese di Kobe (Lombardia Carni è infatti un distributore accreditato dall’associazione di allevatori della carne di Kobe).

Ogni anno Lombardia Carni affronta le sfide di un mercato sempre in evoluzione e ora l’azienda punta a crescere sia nella grande distribuzione organizzata sia nel settore Horeca in modo da servire al meglio anche le attività di ristorazione di alta qualità.

Lombardia Carni

Via A. Volta 6 - 24011 Almè (Bg)

Tel 035 544816