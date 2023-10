 Taleggio DOP, un'antica ricetta che tramanda una bontà morbida e avvolgente

Taleggio Dop con il marchio di riconoscimento a quattro cerchi

Il Taleggio DOP è un formaggio antichissimo e negli anni la sua unicità è stata consolidata da un metodo di produzione e stagionatura specifici che gli conferiscono gli aromi e le caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Il consorzio di tutela, che vigila sull’autenticità del prodotto, impone che ogni forma di Taleggio DOP pesi tra 1,5 e 2,5 kg, secondo le condizioni tecniche di produzione, e abbia la forma quadrangolare, con lati di 18-20 cm e altezza variabile dai 4 ai 7 cm. É un alimento 100% naturale: nessun additivo può essere impiegato sia durante la sua produzione, che durante la sua stagionatura. Caratterizzato dalla particolare forma squadrata e dalla crosta sottile e morbida di colore rosato, ha un sapore aromatico, con un’equilibrata sapidità. La pasta è uniforme e compatta, più morbida sotto la crosta e a fine stagionatura, poiché la maturazione avviene dall'esterno verso l'interno (maturazione centripeta).

Quello che può quindi sembrare uno strato di formaggio esterno molto grasso è in realtà un formaggio più maturo. Il colore della pasta varia da bianco a paglierino, con qualche piccolissima occhiatura. Su una faccia piana della forma è riportato il marchio a quattro cerchi, che deve risultare ben visibile anche qualora il Taleggio sia venduto porzionato in quarti o in altre pezzature. Questo marchio è la garanzia che il formaggio è stato prodotto in piena conformità con gli standard previsti. Il marchio riporta 3 "T" e un numero, che permette di risalire al caseificio di produzione. Il Consorzio Tutela Taleggio assegna infatti a ciascun caseificio o stagionatore un numero che lo identifica univocamente.

Varie pezzature di Taleggio Dop 1/4 Taleggio Dop, ideale da abbianre a un vino bianco e per un secondo sfizioso e cremoso 2/4 Taleggio Dop, ottimo per aperitivi 3/4 Taleggio Dop, da gustare in purezza o con qualche accompagnamento 4/4 Previous Next

Caratteristiche distintive del Taleggio DOP

Il Taleggio è un formaggio naturale e vivo, la sua maturazione prosegue infatti fino a quando viene consumato. Deve perciò essere conservato con cura per mantenere gradevoli il gusto, l'aroma e la consistenza. È opportuno avvolgerlo in un telo umido per conservare la morbidezza della crosta. È un tipico formaggio da tavola: si può gustare come secondo piatto, oppure a fine pasto; in questo caso è ottimo anche accompagnato alla frutta, come mele e pere. Deve essere servito a temperatura ambiente, affinché sapore ed aroma siano esaltati appieno. Il Taleggio DOP è anche un prezioso ingrediente nella preparazione di primi piatti (paste, risotti, zuppe), di secondi piatti (frittate), di insalate e anche di alcuni tipi di pizza e di crêpes. Le sue proprietà sono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche del prodotto.

Valori nutrizionali del Taleggio DOP

Le proprietà nutritive risultano ottime. Dal punto di vista organolettico il Taleggio DOP è un alimento energetico, ricco di proteine, sali minerali e vitamine A e B2. La composizione dei grassi presenti nel Taleggio è equilibrata. Il rapporto tra la quantità di calcio e quella di fosforo contenuta nel Taleggio è pari a 1,32, ciò consente un eccellente assorbimento di calcio a livello intestinale e la fissazione dei sali nelle ossa. Il formaggio è inoltre caratterizzato da buona digeribilità che aumenta con l'aumentare della stagionatura.

Valori riferiti a 100g di prodotto

Valore energetico: Kcal 311,6 Kjoule 1291,8

Proteine 19g

Grassi totali 26g

ci cui grassi saturi 18g

Carboidrati < 0,5g

Zuccheri< 0,5g

Sale 2,1g

Consorzio Tutela Taleggio

Via Roggia Vignola 9 -Treviglio (Bg)

Tel 0363 304164