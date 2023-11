Italpepe vince il premio “Luxury Food & Beverage Quality Award 2023”

Sono stati proclamati nella cornice di Golosaria Milano 2023, la manifestazione enogastronomica giunta alla sua 18esima edizione dove in tre giornate vanno in scena le migliori produzioni dell'agroalimentare italiano, i vincitori della seconda edizione dei Luxury Food & Beverage Quality Awards 2023. La premiazione si è svolta il 7 novembre scorso all'interno del centro congressi Allianz MiCo - Fieramilanocity. Il concorso, organizzato da Tespi Mediagroup - premia i migliori prodotti di alta gamma del settore alimentare italiano divisi in 15 categorie: bresaola, mortadella, prosciutti crudi, formaggi a pasta morbida, a pasta semidura e a pasta dura, gorgonzola, pesce, pomodori da cucina, pepe, aceti, oli extravergini, caffè, spezie e tartufo. Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria “Miglior pepe da selezione” è stata Italpepe con il pepe Cubebe della linea Specialità dal Mondo.

La linea è formata da pepi, curry e peperoncini selezionati dall'azienda nelle migliori piantagioni attraverso un'attività di ricerca condotta con impegno, professionalità e passione che coinvolge oltre 50 professionisti. Si tratta di spezie caratterizzate da note sensoriali, dimensioni e granulometrie molto caratteristiche e legate al paese di origine. In particolare il pepe Cubebe è considerato tra i migliori al mondo, un pepe per amatori originario dell'Indonesia. Si distingue dal più comune pepe nero per un picciolo che rimane accaccato alla bacche come una piccola "coda". Ha un aroma fruttato e delicato e per questo è particolarmente indicato per profumare piatti di pesce. E' usato frequentemente anche dai pasticceri per accostamenti originali con il cioccolato e la frutta.

Per Italpepe si tratta della seconda vittoria nell'ambito dei Luxury Food & Beverage Quality Award. Nell'edizione 2022 il riconoscimento come “Miglior pepe da selezione” fu assegnato infatti al pepe rosso di Kampot, sempre della linea delle Specialità dal Mondo.

«Questa vittoria dà un'ulteriore prova dell'impegno e della passione che tutta la squadra di Italpepe mette ogni giorno nello svolgere il proprio lavoro. È un risultato frutto del percorso che la nostra azienda ha intrapreso per diventare l'azienda italiana di riferimento nel mercato delle spezie in Italia ed emblema del Made in Italy all'estero. Oggi siamo riconosciuti come leader per innovazione e questo premio ci riconferma anche il riconoscimento dell'eccellente qualità dei nostri prodotti da parte di chi ogni giorno ci da fiducia scegliendo i nostri prodotti» ha commentato Stefano Vitaletti, direttore generale di Italpepe.

