L'arte nelle confezioni dei panettoni per Natale di Molino Pasini

Torna, per il quinto anno, la latta natalizia d'autore da collezione, a racchiudere il panettone tradizionale glassato realizzato da Andrea Tortora con la farina "Sua Altezza Molino Pasini". A progettarla in esclusiva per Molino Pasini, insieme al packaging che comprende sia la shopper in carta e il wrapping del panettone con carta alveolare e spago di iuta, è stato Amdl Circle, lo studio multidisciplinare fondato da Michele De Lucchi. Una scelta che vuole mettere in risalto il valore del lavoro condiviso: il Circle vuole essere, infatti, un cerchio aperto che pur includendo il patrimonio progettuale storico, si apre, con una porta ideale, a interazioni di idee, persone e discipline. Un messaggio forte che, dal mondo del design e dell'arte, e anzi proprio attraverso il design e l'arte, si diffonde per esprimere un valore sempre più importante per il mondo di oggi, quello della condivisione.

Molino Pasini presenta la nuova gamma limited edition per il Natale 2023

Questo il pensiero dei progettisti: «Per Molino Pasini abbiamo personalizzato le confezioni di un prodotto tipico della città di Milano, il panettone, con le forme, i volumi e le suggestioni che ogni giorno ispirano il nostro lavoro di architetti. Li abbiamo raccolti in una “Wunderkammer” marmorea immaginaria, una piccola e affollata “stanza delle meraviglie” di Amdl Circle. Ogni oggetto è circondato da una nicchia su misura che conferisce profondità allo spazio. Allo stesso tempo, il disegno di questa trama di piccoli ambienti crea una texture spontanea che traccia il legame tra i prototipi, le maquette e i pezzi di design, ponendo l'attenzione sulla nostra attitudine a considerarli modelli a cui ispirarsi, mescolando le forme per disegnarne di nuove, con un proprio carattere e una propria personalità. Tutto avrà quindi un futuro, in un ciclo progettuale che rinnova forme e materiali, idee e valori. Anche la scatola del panettone, simbolicamente, entra a far parte di questo racconto: come nuovo oggetto, che può acquisire nuovi significati e funzioni».

Quanto costano i panettoni con confezione in limited edition di Molino Pasini?

La limited edition d'autore 2023 vuole celebrare, come sempre in maniera magistrale, l'accostamento tra l'arte e la farina, un vero e proprio mantra della filosofia aziendale del molino di Cesole, lanciando anche un invito a pensare a ciò che verrà attraverso la frase che Michele De Lucchi ha scritto e firmato di suo pugno all'interno della confezione: “Che senso ha disegnare il futuro se non lo immaginiamo felice, positivo, responsabile?”. E che cosa c'è di più felice del pensiero di un lievitato da mangiare tutti insieme intorno alla tavola di Natale? Ecco quindi all'interno della latta d'autore il panettone tradizionale glassato, più che mai buono, morbido e rassicurante, perfetto per festeggiare il giorno più bello dell'anno condividendo gusto e felicità con i nostri cari. Come ogni anno, la latta è prodotta in edizione limitata: le confezioni saranno in vendita dal 2 al 20 dicembre al prezzo di 60 euro più spese di spedizione, sull'e-shop di Molino Pasini.

La latta natalizia d'autore da collezione di Molino Pasini

Il ricavato delle vendite dei panettoni di Molino Pasini sarà devoluto a una onlus

Tutto il ricavato della vendita della limited edition sarà devoluto a CasaInsieme Onlus, un'associazione di volontari nata con l‘intento di assistere le persone affette dal morbo di Alzheimer all'interno di un ambiente familiare. Quella tra CasaInsieme e Amdl Circle è una relazione nata molti anni fa: lo studio di architettura ha progettato per l'associazione, a Salerano Canavese (Ivrea), prima l'Hospice CasaInsieme - Villa Sclopis e, in seguito, il Centro Diurno Alzheimer. Un legame che anche Molino Pasini ha scelto di sostenere attraverso il progetto della latta da collezione 2023 e il panettone di Andrea Tortora, con i quali l'azienda di Cesole intende celebrare il Natale nel segno della condivisione e della solidarietà e con lo sguardo rivolto al futuro.

