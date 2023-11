Molino Colombo, farine di alta qualità grazie alla macinazione lenta

In un mondo che corre sempre più velocemente, spesso ci si dimentica delle proprie radici, per Molino Colombo il concetto di tradizione è un valore fondamentale, la custodia dei valori dell’antica arte molitoria che privilegiano la qualità del prodotto rispetto ad uno sfruttamento intensivo degli impianti è un caposaldo che si trova anche scritto sui muri dei nostri uffici.

L'impianto di macinazione basato sul diagramma ungherese di Molino Colombo

La qualità richiede tempo, questa è la filosofia che ci guida nella produzione delle nostre farine. Una farina speciale non nasce solo da un’attenta selezione dei grani e da costanti e accurati controlli della materia prima, nasce prima ancora dalla filosofia produttiva che abbiamo da sempre impostato nel nostro molino.

Molino Colombo, alta qualità delle farine grazie al diagramma ungherese

Il diagramma ungherese è stata una scelta di campo fatta nel 1948 e ripetuta nel 2001 quando la parte produttiva è stata completamente riammodernata. Una scelta controintuitiva rispetto all’orientamento del settore, ma assolutamente indispensabile per mantenere un’altissima qualità che potesse essere apprezzata da chi costruisce sui dettagli il proprio successo.

Questo tipo di diagramma lungo, permette di macinare il grano molto lentamente, senza surriscaldarlo e mantenendo quindi inalterate le caratteristiche reologiche dei grani utilizzati. Il grano viene accarezzato senza subire lo stress meccanico derivante da una lavorazione intensiva, ciò consente di esaltare i profumi dei grani utilizzati, particolari importanti per chi vuole fare dell’artigianalità un’arte.

Il risultato si traduce in un prodotto unico per la ridotta quantità di amidi danneggiati durante il processo di macinazione, fermentazioni controllate e tempi d’impastamento ridotti, con un notevole risparmio d’energia caratterizzano le nostre farine. Questo tipo di metodo di macinazione consente inoltre di mantenere la naturalità delle farine, senza aggiungere glutine, scelta che permette di ottenere dei lievitati prodotti più morbidi, soffici e con una maggiore conservabilità.

Le farine Molino Colombo, ideali per lunghe lievitazioni

Inoltre, la macinazione lenta consente di ridurre i tempi ottimali di maturazione della farina, rendendo meno necessaria la stagionatura prima dell’utilizzo. Per questo le farine di Molino Colombo sono da sempre state considerate come particolarmente adatte alla produzione delle lunghe lievitazioni e dei grandi lievitati ed è proprio dalla combinazione di un’attenta selezione dei migliori grani e una macinazione dolce e lenta che nasce la farina Panettone e Colombe approvata da Ampi (Associazione Maestri Pasticceri Italiani) specifica per i grandi lievitati.

Le Pasticcere di Molino Colombo

Insieme al maestro Maurizio Bonanomi è stata studiata una farina Tipo ”00” denominata ”Madonnina” una farina più dolce (W360), un prodotto che grazie alla selezione di grani con alte qualità proteiche consente un ottimo assorbimento di liquidi, una perfetta fioccatura e una scioglievolezza straordinaria oltre a maggiore conservabilità. La linea “Le Pasticcere” si completa con una farina per brioches in grado supportare una grande quantità di grassi e garantire un ottimo sviluppo del prodotto, una farina per la pasta sfoglia estremamente elastica e 2 referenze per le frolla e le frolle montate per ottenere prodotti finiti particolarmente friabili e scioglievoli.

Molino Colombo

Via T. Edison 34 - 23877 Paderno D'Adda (Lc)

Tel 039 9515129