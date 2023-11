Da Barilla la nuova gamma di pani burger per la ristorazione

Barilla for Professionals ha lanciato la sua nuova gamma di pani per burger, dedicata a tutti i professionisti del settore della ristorazione, denominata "Pani Burgers Harrys Foodservice". Questa linea di pani speciali è chiamata “I Fantastici 4+1” ed è composta da quattro tipi di panini pretagliati con un totale di cinque varianti di peso per i panini:

con semi di papavero e grano saraceno, da 85 grammi. Multicereale integrale pretagliato al sesamo e lino, da 85 grammi.

Barilla presenta i nuovi “I Fantastici 4+1”

Barilla presenta “I Fantastici 4+1”: un'attenzione alle necessità di bar e ristoranti

Questi pani per burger sono stati appositamente sviluppati per soddisfare le esigenze della ristorazione, con un'attenzione particolare alle necessità operative dei bar e ristoranti indipendenti, nonché delle mini-catene di hamburgerie e pub premium. Sono confezionati in atmosfera modificata, in pacchetti da sei panini ciascuno, ed è facile trasportarli e stoccarli in confezioni da sei (otto per i panini al sesamo da 50 grammi). La qualità di questi prodotti è garantita dal Gruppo Barilla, uno dei principali produttori di pane in Italia e Francia, che è uno dei marchi leader in Europa. Inoltre, l'esperienza di Barilla for Professionals nel comparto della ristorazione e la storia del brand francese Harrys FoodService contribuiscono alla qualità di questi pani. Le materie prime e la produzione sono locali in Francia, con una filiera corta, locale e responsabile. Inoltre, i prodotti sono stati formulati per ottenere la migliore tostatura con diverse modalità e presentano forme e ingredienti speciali che aggiungono valore percepito ai clienti finali. Tutti i pani sono conformi alla linea guida nutrizionale del Gruppo Barilla, che promuove la creazione di prodotti senza olio di palma.

I nuovi pani burger di Barilla

Ciò che distingue i pani per burger Harrys Foodservice è la loro struttura particolarmente morbida e soffice, che è garantita per tutta la durata del prodotto grazie a una tecnologia ambientale che consente la conservazione a temperatura ambiente. Questo offre vantaggi logistici, economici ed energetici a tutta la catena di distribuzione e agli utilizzatori finali, tra cui un trasporto più semplice, stoccaggio comodo e a basso impatto ambientale, e un rapido riscaldamento senza sprechi di energia. Un altro vantaggio di questi panini è il fatto che sono pretagliati, il che semplifica notevolmente il processo di riscaldamento e preparazione per i professionisti del comparto Horeca, consentendo di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.

Il packaging de “I Fantastici 4+1” di Barilla

Per quanto riguarda il packaging, i pani per burger Harrys Foodservice sono confezionati in cellophane trasparente, venduti anche singolarmente in confezioni da sei pezzi, con testi legali e indicazioni funzionali per il comparto Horeca. Ogni confezione presenta un'icona del pre-taglio per facilitare l'identificazione. Le unità di vendita sono costituite da scatole avana progettate come vassoi per il trasporto delle confezioni e possono essere stoccate in luoghi freschi e asciutti a temperatura ambiente, impilando i singoli vassoi. Ogni colletto espositore è protetto da un coperchio e contiene 5 confezioni, tranne il Burger da 50 grammi, che ne contiene otto.

Barilla

Via Mantova 166 - 43122 Parma (Pr)

Tel 05212621