L'olio extravergine al centro del Natale firmato Palazzo di Varignana

Per il Natale 2023, Palazzo di Varignana presenta originali idee regalo incentrate sull'olio extravergine di oliva della sua regione. Tre proposte diverse che includono una selezione di prodotti di altissima qualità, perfetti per sorprendere i palati più raffinati e vivere momenti di condivisione durante le festività.

Le tre proposte natalizie di Palazzo di Varignana

Il Dolce di Natale di Palazzo di Varignana

Creato dal Maestro Pasticcere Gino Fabbri, offre una dolce e leggera rivisitazione del classico panettone grazie all'uso dell'olio extravergine di oliva Vargnano di Brisighella Dop di Palazzo di Varignana. Questo olio di eccellenza, fruttato e con una vasta ampiezza aromatica al palato, intensifica l'espressività degli aromi e dei profumi del lievitato. Il dolce è il risultato di un lungo e complesso percorso di ricerca e studio condotto dal maestro Fabbri e da Palazzo di Varignana, mirato a ottenere la perfetta sofficità e un equilibrio ideale nel gusto.

Il Dolce di Natale di Palazzo di Varignana

All'interno di questa prelibatezza natalizia, preziosi cubetti di arancia candita e uvetta si uniscono ai sentori aromatici dell'olio extravergine. La glassa, arricchita da mandorle croccanti e adornata da una granella di zucchero, completa l'esperienza gustativa. Un Dolce di Natale innovativo con un ricco bouquet aromatico e un bilanciamento perfetto di aromi e consistenze, che si distingue ulteriormente quest'anno per l'assenza del lattosio.

Prezzo: 39 € (750 gr)

Aurum - Limited edition di olio extravergine di oliva

Un regalo concepito per portare in tavola tutti i profumi, sapori e colori della natura. Il protagonista indiscusso è Aurum: la prima Limited Edition di olio di Palazzo di Varignana, racchiusa in 360 bottiglie, che rappresenta il meglio della campagna olearia 2023/2024. Questo prodotto d'eccellenza, caratterizzato da una grande complessità, equilibrio aromatico e gusto, proviene da una filiera integrata a km0, narrando una storia d'amore con la natura.

Aurum - Limited edition di olio extravergine di oliva

Aurum nasce da un'accurata selezione delle migliori olive della cultivar Maurino, conferendogli proprietà e caratteristiche organolettiche uniche. Questo extravergine si distingue fin da subito per la trama vegetale complessa e il fruttato intenso con ampie fragranze erbacee di mela verde; al palato, si caratterizza per un timbro varietale che denota un perfetto equilibrio tra note amare e piccanti.

A conferma della sua unicità, Aurum varierà ogni anno: in base all'andamento della stagione olearia, gli esperti oleologi selezioneranno i migliori frutti tra la produzione dei 150 ettari di oliveti dell'azienda agricola e li raccoglieranno in una speciale bottiglia. Ogni Limited Edition avrà così una propria identità, traducendosi ogni stagione in un olio diverso, come una tavolozza composta da varie sfumature di verde, aromi e tonalità olfattive.

Prezzo: 65€ per confezione da 500ml

Tripudio di Natale - Box delle Eccellenze

Una scatola delle eccellenze di Palazzo di Varignana che si trasforma in un'idea regalo ideale per i palati più golosi. Il “Dolce di Natale” di Palazzo di Varignana è abbinato al Villa Amagioia Metodo Classico Brut, un vino con delicati profumi di agrumi e caratterizzato da note di spezie dolci, che in bocca si presenta equilibrato, fresco e sapido.

Il Tripudio di Natale abbina Il Dolce di Natale con il Metodo Classico di Villa Amagioia e l'olio Vargnano di Brisighella Dop

A completare la scatola, il Vargnano di Brisighella Dop - un olio dal carattere intenso, contraddistinto da fragranze erbacee e ampiezza aromatica al palato - e lo zafferano di Palazzo di Varignana, una spezia dalle qualità elevate che conferisce ai piatti un sapore penetrante.

Prezzo: 104,50 €

Tutte le gift box e i singoli prodotti sono disponibili per l'acquisto online sul sito www.palazzodivarignanafood.com e presso lo shop e i ristoranti del Resort

