Frascheri prepara un autunno-inverno all'insegna delle novità

Frascheri ha da poco inaugurato i suoi nuovi impianti di confezionamento, dedicati alla produzione di latte e panna UHT. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia, che utilizza confezioni ancora più sostenibili, completamente riciclabili e in grado di ridurre fortemente lo spreco alimentare, grazie a un pratico tappo richiudibile.

Frascheri: le novità della prossima stagione

Questa novità dell’azienda italiana avviene dopo un progetto di investimenti triennale, nato con l’intenzione di proporre alla clientela professionale dei prodotti sempre migliori e funzionali. «L'innovazione nell'industria alimentare può giocare un ruolo fondamentale per supportare i professionisti del gusto nel realizzare le loro creazioni». È questo l’approccio di Andrea Frascheri, direttore commerciale dell’azienda, che prosegue, «Frascheri si è data fin dall’inizio del suo percorso l’obiettivo di soddisfare le esigenze di performance e qualità dei propri clienti professionali e quest’ultima novità ne è un esempio».

Frascheri: tutte le novità in arrivo

Oltre al nuovo packaging, Frascheri ha presentato da poche settimane due prodotti interessanti: la Base Libera, una base per realizzare la gelateria lactose free senza rinunciare a latte e panna vaccini; e il Formaggio Spalmabile Frascheri, un prodotto ideale per creare cheesecake, ma anche soffici cupcake.

Frascheri: confezioni ancor più sostenibili

Perciò nei prossimi mesi l’azienda sarà impegnata a proporre nuovi spunti in diversi ambiti del settore: dalla pasticceria alla gelateria, passando per la caffetteria e per la ristorazione. Nella prima metà di ottobre partiranno, infatti, ben due nuovi progetti: uno in collaborazione con i Maestri della FIPGC, nell’ambito di una delle principali competizioni di pasticceria che si terranno a Host Milano; un altro per la preparazione al periodo di festività, con un ricettario dedicato ai sapori dell’autunno per la Gelateria. A novembre partirà invece una nuova campagna divulgativa, per una pasticceria natalizia “alternativa”. Insomma la stagione fredda di Frascheri porta con sé tante novità, tutte dedicate agli esperti del gusto.

