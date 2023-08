Torna Caseus, il 30 settembre e l'1 ottobre a Villa Contarini

Torna Caseus, gli organizzatori della manifestazione dedicata alle eccellenze del settore caseario veneto - ma non solo - ha annunciato le date: si terrà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd). Il grande concorso caseario è dedicato alle eccellenze che vanno dai grandi Dop fino alle piccole produzioni di fattoria. Riconfermato anche per la 19ª edizione il respiro internazionale iniziato nel 2022 che vedrà, tra gli ospiti, anche le maggiori produzioni casearie europee e accompagnerà i visitatori attraverso tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italie e Caseus Mundi.

Caseus, il 30 settembre e il 1° ottobre a Villa Contarini

Caseus, il calendario del programma sfida il record di eventi

In programma, come sempre, durante le due giornate: degustazioni guidate, abbinamenti, incontri con i casari, masterclass e appuntamenti di formazione e confronto. Il calendario si preannuncia ancora più ricco della scorsa edizione, erano 66 gli appuntamenti nel 2022, tutti sold out ancora prima dell’apertura della kermesse. Un evento nel quale Regione del Veneto e Aprolav (Associazione Produttori Latte della Regione Veneto) credono molto, non solo per rilanciare un comparto strategico per il territorio regionale e nazionale ma anche per celebrare e valorizzare una qualità unica, vera eccellenza gastronomica celebrata in tutto il mondo.

A parlare chiaro sono i dati dell’edizione 2022: 80.000 presenze in due giorni, 511 formaggi in gara e 6 paesi ospitati, numeri che fanno di Caseus un appuntamento molto atteso, divenuto riferimento per tutto il comparto caseario nazionale.