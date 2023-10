Il pollo arrosto con le patate? La versione inedita da chef

Il pollo arrosto accontenta tutti i gusti ed è amato anche dagli chef! Per questa pietanza, ai primi posti nelle preferenze degli italiani, il 2 ottobre, si festeggia la 7ª edizione del Pollo Arrosto Day, la maratona social organizzata da Unaitalia, l'associazione di produttori di carni bianche. Come cucinarlo per l’occasione? Con le patate, naturalmente, che è considerato l’abbinamento perfetto e il più gustoso. Ma ci si può spingere anche ad accostamenti più audaci e intriganti come hanno fatto Alessandro Negrini ((socio Euro-Toques) e Fabio Pisani, chef due stelle Michelin di Il Luogo Aimo e Nadia a Milano che per la festa propongono una Tarte Tatin, con il sapore del pollo arrosto e la morbidezza di una torta e realizzato nella pentola di pietra ollare tipica della Valtellina.

Pollo arrosto? Per gli italiani è romantico e si mangia con le patate

In ogni caso come dicevamo l’abbinamento più amato con il pollo arrosto sono le patate. Il 95% degli italiani lo considera infatti un "matrimonio perfetto" a tavola; e a sorpresa, per 3 italiani su 10, è anche il piatto preferito per una cena romantica e batte ostriche e champagne. Secondo i dati AstraRicerche è sul podio degli abbinamenti con il 52,6%, seguito da pomodoro e mozzarella (48,1%), pane e mortadella (40,2%), cappuccino e cornetto (37,3%), prosciutto e melone (33,4%).

L'accostamento preferito dagli italiani è il pollo arrosto con le patate

Tra gli accostamenti più usati dagli italiani ci sono le erbe aromatiche dove solo l'1,5% non ne fa uso. La più utilizzata è il rosmarino (78,5%), seguita da salvia (28,0%) e origano (26.2%), tra i più 'audaci il miele (18%).

Il pollo arrosto secondo gli chef Negrini e Pisani

Come detto, i protagonisti dell’edizione 2023 del Pollo arrosto day sono i bistellati Negrini e Pisani con la loro inedita ricetta: «La questione del match perfetto composto da pollo e patate affonda le radici nella storia della cucina italiana – dicono gli chef – Crediamo che il pollo con le patate sia un piatto non solo italiano, ma internazionale, amato in Perù e perfino in Giappone. Nella cultura italiana c’è la traduzione di ritrovarsi a tavola la domenica, indice di una ricerca di convivialità e di condivisione con famigliari e amici. Il pollo con le patate è sempre stato un piatto di condivisione, di allegria e di festa. Interpretato da due chef come noi, questo piatto diventa uno strumento di espressione non solo tecnica, ma soprattutto di gusto e di consistenza, in quanto se ne analizzano le peculiarità. Ne consegue che il piatto non è più quello semplice della cultura domenicale, ma diventa una vera e propria esperienza gustativa».

«Il pollo con le patate è il match perfetto nella nostra ricetta - spiega Pisani - grazie alla consistenza, alla cottura lenta e omogenea di tutto il pollo, tra coscia e petto, e l’unione di tutti questi elementi rende questo piatto gradevole e armonioso con le patate. Aggiungiamo, inoltre, le spezie che conferiscono quella freschezza che lo rendono un piatto davvero magico».

L’ingrediente segreto all’interno della rivisitazione pensata per il Pollo Arrosto Day? «È la conoscenza - afferma lo chef Negrini - seguita dalla qualità del prodotto. La tecnica che utilizziamo è una cottura un po’ ancestrale, con una pentola di pietra e con il peso».