I dolci del Natale, oltre il Panettone ecco le specialità regione per regione

Dolci della tradizione, per ricordare i Natali passati

La Micoòla valdostana

Il Tronchetto piemontese

La Gubana friulana

Il Pandoro, brevettato nel lontano 1884, da Verona

Il Pandoro veneto

Lo Zelten altoatesino

La Bossolà lombarda

Il Panone di Natale di Bologna

il Panforte toscano, originariamente chiamato Pane Natalizio

Il Panforte toscano

Il Torciglione umbro

Il Pangiallo laziale

La pizza de Natà marchigiana

Il Parrozzo dall'Abruzzo, particolarmente amato da Gabriele D'Annunzio

Il Parrozzo abruzzese

I Caragnoli molisani

Le Cartellate pugliesi

I Calzoncelli lucani

Gli Struffoli campani

Le Sebadas dalla Sardegna, sfoglia ripiena di formaggio fresco

I Cannarituli calabresi

Il Torrone siciliano

Le Sebadas sarde

ertamente, le limitazioni non mancano, ma ilquest'anno si farà lo stesso. Un modo per aggrapparsi a quel pizzico di tradizione che quest'anno è stata messa a dura prova dal. Il modo migliore per farlo è naturalmente a tavola, tra piatti tipici delle nostre zone a specialità delle ricorrenze.E, dulcis in fundo, arriva anche il momento del. Naturalmente la maggior parte degli italiani non avrà dubbi sull'acquisto: ilsarà come ogni anno il re indiscusso del carrello dei dessert natalizi. Dopo tutto, ne esistono molte varianti , da quello industriale a quello artigianale, da quello al cioccolato al tradizionale. C'è solo che l'imbarazzo della scelta. Tuttavia, in tanti non sanno che nel nostro così sfaccettato territorio nazionale esistono piattiche si son più o meno sempre mangiati nel periodo natalizio. In queste feste così atipiche e ristrette, riesumare queste tipicità che rischiano di essere dimenticate sarebbe un po' come aggiungere qualche posto a tavola, ricordando i Natali del passato.A cominciare dalla Valle d'Aosta. Chi abita nella regione a due passi dalla Francia dovrebbe conoscere la Micoòula. Si tratta di una piccolache a cominciare dall'8 dicembre diventa simbolo di dolcezza a tavola, per tutte le feste di Natale. Un impasto con un mix di farina di segale e frumento, lievito madre, acqua e resa golosa di castagne lesse, poi fichi secchi, noci spezzettate, uva passa e scaglie di cioccolato fondente.Il Tronchetto di Natale è il dolce ricordo dei piemontesi., panna,, a rappresentare la cultura regionale. Le sue radici si perdono nel tempo: la leggenda vuole che questo particolare dessert si accompagnasse ad un rituale: bruciare nel camino un grosso ceppo, da considerarsi unper l'anno a venire (e direi che, almeno all'alba di questo tanto atteso 2021, di buon auspici ne abbiamo tutti davvero bisogno).Pasta dolce lievitata con un(noci, uvetta, pinoli, zucchero, grappa o vino liquoroso, scorta grattuggiata di limone) è una tradizione della zona del, in Friuli Venezia Giulia. Si chiama Gubana, ha la forma di una chiocciola o di una spirale e viene cotta al forno; solo quando è pronta per essere servita la si taglia a fette, per mostrare ai commensali i diversi strati del ripieno.Si potrebbe fare ricerche anche in Veneto, ma la verità è che in questa regione le "dolci radici" portano tutte a Sir. L'origine è veronese, ma l'esportazione oggi raggiunge tutto il mondo. Tra aneddoti e leggende, ci si può dir sicuri della sua ufficiale data di nascita: il 14 ottobre 1884, grazie al brevetto depositato da. Altra curiosità che probabilmente anche i più veneti dei veneti potrebbero non sapere:troncoconica a 8 punte che contraddistingue la forma del pandoro è un'opera dell'artista Dall'Oca Bianca, pittore impressionista.Decisamente più ricco è il dolce tipico del(Trentino Alto Adige): qui si mangia lo Zelten, unadi frutta secca, uvetta, cannella e canditi. Si mangia a Natale e solamente a Natale, lo chiarisce il nome stesso: Zelten deriva da "selten" che in tedesco significa "raramente", proprio perché questo dolce viene preparato solo in occasione di questo periodo festivo.Lombardia = panettone. Non c'è nemmeno bisogno di puntualizzarlo. Solo a pensare che la parola "panettone" si diffuse nell'italiano corrente dal dialetto milanese ancora prima dell'Unità d'Italia. Tuttavia, tradizioni parallele non sono mai mancate, come quella del Bossolà, lasoffice e vaporosa che annida le sue origini nellabresciana. Il nome ha origini celtiche (bés 'mbesolàt, letteralmente "attorcigliato"); il dolce rappresenterebbe, a mo' del ceppo piemontese, un simbolo di buon auspicio, che in questo caso rimanda all'idea di potere e rinascita!Emilia Romagna, regione della terra: qui la cultura della coltivazione, qui l'amore per i frutti che la natura ci offre. E proprio dalla storia delle comunità rurali bolognesi giunge a noi il, preparato cone poveri: mostarda di mele cotogne, fichi secchi, cioccolato e miele.Tipico della Toscana, ma ormai conosciuto in tutta Italia e apprezzato molto anche dai turisti internazionali: è il Panforte, prodotto da basso forno e morbido, ripieno dicandita, mandorle e spezie. La sua origine si perde davvero risalendo indietro: pensate, fino all'anno Mille, quando veniva chiamatoSi chiama Torciglione per via della sua forma attorciliata. Anche il dolce tipico dell'Umbria è un simbolo, proprio in merito della sua forma, richiama la, il "morire e rinascere", così adatto a questi tempi. E se il simbolismo intrinseco nella storia del dolce non bastasse, anche la sua decorazione contribuisce a trasmettere un significato più profondo: pinole e mandorle sono ben disposte su tutto il dessert da sembrare squame, mentre le due ciliegine candite messe sulla punta hanno tutto l'aspetto di due occhi infuocati, come a guardare fosse un tentatore.Panforte in Toscana, Pangiallo nel Lazio. Un composto di farina, frutta secca, miele e cedro candito, spennellato con. Il nome è suggerito dalla colorazione gialla della crosta che si forma durante la cottura in forno. Un colore che vuole rimandare a quelletipiche della bella stagione, proprio per il ritorno di quelle il dolce è un buon auspicio. Da cucinarsi severamente dal 21 dicembre () a Natale.Si chiama pizza de Natà, ma con la Margherita napoletana non ha nulla a che fare. È un pane dolce piuttosto, tipico delle Marche, più precisamente delle sue lontane. Gli ingredienti, infatti, sono tutti molto semplici: pasta di pane, olio di oliva, nocciole, noci, mandorle, uvetta, fichi secchi, scorze di arance e limoni. Si aggiunge oggi o il cioccolato tritato o il cacao in polvere.Questo lo amava tra gli altri. Ma non si pensi alle zone limitrofe del Vittoriale, proprio no. Qui siamo in Abruzzo (nelle stesse lande contadine in cui è ambientata la sua tragedia La Figlia di Iorio). Si chiama Parrozzo, il dolce, è a forma semi sferica e trae origine dal pane rozzo. È una sorta dipreparata solitamente dai contadini con la farina di granturco. Oggi nell'impasto si aggiungono mandorle dolci e amare, in più lo si arricchisce con una copertura di finissimo cioccolato fondente.Una forma tutta diversa, precisamente a elica, ce l'hanno i Caragnoli molisani, preparati con farina, uova e olio, poi fritti e ricoperti di miele. Unche si alterna sulle tavole di Natale e di Carnevale.Arci note, quasi a livello pandoro e panettone, sono le Cartellate pugliesi, sottili sfoglie di pasta ottenuta con niente di più che farina, olio e vino bianco. Sono a forma di rosa, queste, e vengono fritte in abbondante olio e servite con una guarnizione di miele o di mosto. I rimandi qui si spingono fino agli albori del: la forma rappresenta l'aureola (o le fasce che avvolgononella culla, un chiaro riferimento al Natale), ma potrebbero richiamare anche la corona di spine al momento della crocifissione.Anche questi fritti, ma coperti alla fine da(anche il miele va bene), sono i Calzoncelli, tegolini di pasta sfoglia realizzati con farina di grano, chiusi a fagottino e ripieni di crema di castagne o ceci. Una vera prelibatezza tipica della Basilicata, che eventualmente può anche essere cotta al forno.Altro must natalizio sono gli Struffoli. Piccole palline di pasta dolce tipiche campane, fritte e poi intinte nel miele. Anche questo è un dolce tipicamente natalizio. Si narra siano stati portati daia Napoli, quando Napoli rispondeva al nome di Partenope. Anche il nome pare avere origini greche: da strongoulos (arrotondato) e pristòs (tagliato), quindi pallina rotonda tagliata.Cannarituli. Dolci tipici a forma di piccolidecorati con il miele delle api. Il richiamo di canna o cannolo (l'apposito utensile utilizzato per avvolgere la pasta) è evidente. Ma si avvicina anche a termini tipici dialettali come cannarutìe e cannarutu (in italiano, golosità e goloso).In Sicilia i dolci natalizi sono veramente tanti, di varie forme e gusti. Tra questi, c'è il Torrone, con la sua secolare tradizione. Chiamato anche, è fatto con le mandorle, le nocciole o i pistacchi (in primis, quelli di). La base è di zucchero, miele e mandorle (o sesamo).Storiche le Sebadas, un dolce diffuso in tutto il territorio sardo, realizzato con una sfoglia di pasta ripiena di, fritta e poi cosparsa di miele. Pare che il nome derivi dal latino "sebum" proprio per il suo aspetto untoso - non per altro, c'è una vicinanza anche con il termine "seu" che in sardo denota il grasso animale.