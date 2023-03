Un dolce perfetto per la festa del papà? Boeri con prugne della California

La Festa del Papà rappresenta da sempre un momento importante per dimostrare attenzione e affetto a una persona speciale. Un regalo gourmet, pensato anche per essere condiviso insieme, può essere un pensiero originale e ricco di dolcezza. Per stupire tutti i papà, quest’anno il California Prune Board (Cpb) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - in collaborazione con il maître chocolatier Stefano Collomb ha realizzato i “Boeri con Prugne della California”, una sorprendente rivisitazione degli iconici cioccolatini con cuore di ciliegia. Per questa creazione sono stati utilizzati ingredienti di alta qualità, seguendo la ricetta originale e abbinando al sapore dolce del cioccolato il gusto premium delle Prugne della California, per un ripieno goloso reso ancora più intenso dal distillato di prugne.

Boeri con Prugne della California. Foto: California Prune Board



Abbinamento innovativo

«Grazie ai Boeri con Prugne della California ho potuto sperimentare un abbinamento innovativo per rivisitare una ricetta tradizionale - commenta Stefano Collomb, titolare della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile, in Valle d’Aosta - Grazie al loro inconfondibile gusto, le Prugne della California esaltano infatti il sapore del cioccolato, dando a questo cioccolatino un ripieno caldo e avvolgente, perfetto per stupire anche i palati più esigenti».



Prugne della California ingrediente versatile

Le Prugne della California si riconfermano quindi un ingrediente estremamente versatile che, grazie alla loro qualità premium si sposa alla perfezione con il gusto del cioccolato, rendendo possibile sperimentare e creare ricette e abbinamenti inaspettati, ma incredibilmente gustosi.



Come acquistarli o realizzarli

I Boeri con Prugne della California, realizzati da Stefano Collomb, saranno disponibili per la Festa del Papà 2023 nella pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta e possono essere ordinati telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di € 7 per 75 g.



Ingredienti Boeri con prugne della California

Cacao 62%, burro di cacao, zucchero, lecitina di soia, aromi. Ripieno: Zucchero di canna, Prugne della California, sciroppo di glucosio, acqua, distillato di prugne.