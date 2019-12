Riparte MasterChef Italia con le farine di Molino Spadoni

Pubblicato il 18 dicembre 2019 | 11:31

M

Le farine di Molino Spadoni

asterChef Italia torna in onda domani su Sky Uno e lo fa scegliendo Molino Spadoni come uno dei protagonisti della sua cucina. Il talent show culinario della tv sceglie infatti il brand come farina ufficiale per le sfide dei giovani talenti aspiranti al titolo di MasterChef. Ma non solo, Molino Spadoni sarà protagonista anche di una prova speciale.Partito dal Molino di Coccolia, che esiste dal 1445, oggi il brand produce oltre 200 referenze tra farine e miscele speciali. Ricerca e innovazione sono gli ingredienti che hanno consentito a Molino Spadoni di diventare una realtà di riferimento nel campo nelle farine e dei preparati.Particolare rilevanza ha il segmento bio: merito della realizzazione di una vera e propria filiera di produzione biologica in grado di garantire ai consumatori totale sicurezza ed eccellente qualità dei prodotti.Per informazioni: www.molinospadoni.it