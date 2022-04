Molino Vigevano punta su Pinsa e Teglia Romana

Debutto al Congresso di Identità Golose per Molino Vigevano, azienda del Gruppo Lo Conte che ha Milano ha presentato le novità dedicate all’universo Horeca, comunicando un concetto di fondo, la semplicità, alla base di formulazioni innovative e ingredienti di alto profilo in grado di agevolare i professionisti nel lavoro quotidiano.

Spicchi di Pinsa Romana realizzata con la nuova farina aRoma

Facile da lavorare

Di rilievo il lancio di “aRoma”, la nuova farina per Pinsa e Teglia Romana, con germe di grano vitale macinato a pietra e un’innovativa fibra vegetale, ideale per le alte idratazioni. È senza soia, adatta agli intolleranti, con riso termotrattato che garantisce un’alta capacità di assorbimento e idratazione minima dell’85% e con germe di grano vitale. Un prodotto che è garanzia di performance e facilità di utilizzo. Pensato non solo per gli operatori più esperti, ma per tutti i pizzaioli e i gestori di locali che intendono allargare il proprio raggio d’azione.

I nuovi colori dei sacchi identificano la farine di Molino Vigevano

Forte identità visiva

Importante anche il restyling dei sacchi destinati all’Horeca, realizzato in collaborazione con Goodmind – Gruppo Pinfarina. Un progetto che nasce dalla volontà di creare una forte identità visiva attraverso l’uso del colore: a ogni farina il suo colore. Un’immagine più chiara, moderna e d’impatto in grado di trasmettere il posizionamento premium dell’intera gamma. Ogni sacco è dotato di Qr Code che permette di entrare nel mondo di Molino Vigevano. Migliorata anche la resistenza per contrastare il problema delle rotture.



Molino Vigevano

Via dell’Artigianato 5 – 27020 Torre d’Isola (Pv)

Tel. 0384 298479

www.molinovigevano.it