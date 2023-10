Foodmetti, al Lucca Comics spazio alla cucina con Cristiano Tomei e Damiano Carrara

Piatti d'autore e cultura popolare, cucina e fumetti protagonisti in un accattivante mix al prossimo Lucca Comics, in occasione della terza edizione dell'evento Foodmetti - Artisti delle tavole, che mette in relazione due mondi apparentemente così distanti e diversi, ma accomunati dai concetti di fantasia, creatività ed originalità. Il tutto a disposizione dei fruitori, tanto del cibo quanto dei fumetti.

Cristiano Tomei sarà a Foodmetti

Foodmetti - Artisti delle tavole è un vero e proprio festival nel festival, in cui le eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico si incontrano. Situato all'interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, durante Lucca Comics & Games 2023 in Foodmetti troveranno spazio show cooking, eventi e presentazioni, ma anche un'ampia area ristoro con 120 coperti, aperta tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:30 in cui verranno proposte le ricette esclusive dello chef Cristiano Tomei, e un bar attivo dalle 9:00 alle 19:00.

I dolci di Damiano Carrara presenti a Foodmetti

A Foodmetti saranno disponibili i dolci realizzati appositamente dall’Atelier Damiano Carrara dedicati ai fumetti Paprika di Mirka Andolfo e Rat-Man di Leo Ortolani, e sarà anche l’occasione per festeggiare il decennale di Meatball Family, la catena di ristoranti fondata da Diego Abatantuono, il quale per l’occasione diventerà per la prima volta protagonista di un esclusivo albo a fumetti prodotto da saldaPress, e scritto da Emiliano Pagani e disegnato da Daniele Caluri.

La locandina di Foodmetti

Il menu di Foodmetti a Lucca Comics è firmato da Cristiano Tomei

Per questa edizione di Foodmetti lo chef Cristiano Tomei ha ideato in esclusiva tutti i piatti che verranno serviti nell’area ristoro, attiva dalle 12:00 alle 16:30. L’istrionico chef stupirà ancora una volta con le sue creazioni, utilizzando materie prime d’eccellenza come la carne del Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, il Parmigiano Reggiano del caseificio Malandrone, la pasta del pastificio Felicetti, le farine del Molino Grassi e il pesce della Cittadella della Pesca di Viareggio.

Cristiano Tomei presente a Foodmetti - illustrazione di Federico Bertolucci

Saranno disponibili anche piatti vegetariani, vegani e gluten free. Il servizio sarà conviviale ma al contempo professionale: lunghe tavolate sociali allestite in collaborazione con Event Set, mentre in cucina saranno presenti le nuove promesse della ristorazione uscite dall’accademia In Cibum. Per accompagnare le pietanze sarà possibile dissetarsi con le pregiate birre artigianali del Birrificio Baladin, i rinomati vini delle cantine Castello del Terriccio, che per Foodmetti saranno personalizzate con le esclusive etichette firmate dal pluripremiato autore Federico Bertolucci, e l’acqua San Bernardo.

Lo spazio di Foodmetti con una grande cucina a vista

Foodmetti occuperà la spettacolare area polifunzionale delle ex Scuderie Ducali di Lucca, nella centralissima Piazza San Romano, ristrutturata 25 anni fa. La grande cucina a vista di Marco Polo Service sarà il cuore di Foodmetti, nel quale troveranno spazio anche le aree degustazioni, un teatro per spettacoli arredato con i mobili di design di Sekkei e Lago, show cooking e presentazioni, gli spazi per mostre a tema, le aree Lounge, l’Area Pro e lo Shop gestito da Lucca Libri. Tra i prodotti presenti allo shop il Bitter Fusetti in edizione speciale numerata con etichetta firmata da Giuseppe Camuncoli, e gli oli piccanti della linea Spàisi! L'intero cortile delle ex Scuderie Ducali avrà una copertura all’avanguardia grazie alla spettacolare tensostruttura dell’azienda Pellicci & Meschi.