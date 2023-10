"L'eccellenza europea è una forma d'arte" a Golosaria Milano

La campagna di comunicazione “L’eccellenza europea è una forma d’arte” rinnova la sua presenza a Golosaria Milano da sabato 4 a lunedì 6 novembre, con uno stand dedicato nella sezione Food, presentando ai visitatori due dei partner del progetto: il Prosciutto di Carpegna Dop e una selezione di prodotti della Vallonia Dop e Igp.

Il Prosciutto di Carpegna Dop a Golosaria Milano

Golosaria Milano è da sempre il polo di riferimento nel mondo del gusto in Italia e l’occasione perfetta per conoscere e incontrare produttori, vignaioli e ristoratori, ma anche per discutere tendenze e idee. L’evento si terrà all'Allianz MiCo- Fieramilanocity Gate 3 e sarà diviso in diverse aree tematiche dedicate alle varie categorie di prodotto.

A Golosaria il Prosciutto di Carpegna Dop e i prodotti della Vallonia

Nello specifico, la campagna di comunicazione “L’eccellenza europea è una forma d’arte” sarà presente con uno stand di 18 metri quadrati dedicato all’aromatico Prosciutto di Carpegna Dop e ai prodotti unici e originari della nota regione belga della Vallonia. I visitatori avranno la possibilità di degustare l’esclusivo Prosciutto di Carpegna Dop, affettato al momento da un tagliatore esperto, ma anche di conoscere gli altri prodotti della campagna attraverso la brochure informativa.

Golosaria sarà quindi l’occasione perfetta per promuovere la conoscenza e l’impegno che stanno dietro a produzioni tipiche e uniche nel loro genere, come delle vere e proprie forme d’arte.

Una selezione di prodotti della Vallonia Dop e Igp

Ulteriori informazioni relative ai capolavori di gusto protagonisti della campagna, garantiti dai marchi di qualità dell'Unione Europea, sono disponibili a questo link.

La Campagna di Comunicazione Europea “L’eccellenza europea è una forma d’arte”, volta a informare i consumatori e rafforzare la loro conoscenza sui marchi di qualità europea, accomuna 13 eccellenze certificate Dop e Igp provenienti da tre Paesi: il Prosciutto di Carpegna Dop, eccellenza tutta made in Italy, le Pruneaux d’Agen Igp, le note prugne provenienti dalla Francia, e undici prodotti Dop/Igp originari della Vallonia, regione del Belgio. Prodotti, questi, unici e speciali per il loro territorio d’origine, per la loro storia e tradizione produttiva oltre che per l’impegno di tutti coloro che da sempre lavorano per tramandare la passione, la cura e la dedizione per dei prodotti e sapori d’eccellenza. Scegliere un prodotto Dop o Igp vuol dire quindi scegliere un capolavoro di gusto autentico ed ineguagliabile.