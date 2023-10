Agrietour, ad Arezzo Fiere torna l'appuntamento con l'agriturismo

Torna AgrieTour, il Salone nazionale dell'Agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale, che si terrà dal 10 al 12 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi, l'organizzatore storico di questa fiera che vanta ben 21 anni di esperienza nel settore. L'evento si rinnova nel suo format, mantenendo i tradizionali incontri B2B del workshop, l'unico evento del genere in Italia dedicato all'agriturismo, e i corsi di formazione per i professionisti del comparto. Inoltre, si introducono le "Arene di AgrieTour", che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione. AgrieTour si inserisce nuovamente nell'ambito di "Passioni in Fiera", un evento unico che riunisce diverse fiere sotto lo stesso tetto e occupa 15.000 metri quadrati di spazio espositivo. Saranno organizzati numerosi eventi di grande attrattiva e di interesse turistico ed ambientale, oltre alle iniziative legate all'agricoltura.

Tutto pronto per il ritorno di AgrieTour

Come annunciato, AgrieTour offre un'ampia gamma di attività, a partire dai workshop dedicati agli operatori del settore provenienti da tutto il mondo, che potranno continuare il dialogo tra domanda e offerta, una caratteristica intrinseca di AgrieTour. Ci saranno anche seminari e laboratori. L'evento si concentra sulla gestione e il futuro del settore con sei arene tematiche.

In contemporanea ad AgrieTour l'evento "Passioni in Fiera"

AgrieTour si svolgerà parallelamente all'evento "Passioni in Fiera", aperto al pubblico, che coprirà una vasta gamma di interessi tra cui l'agricoltura, l'apicoltura, la cura degli animali, l'ornitologia e una sezione dedicata alla canapa come materia prima. Saranno presentate attrezzature per la lavorazione del terreno e degli orti, accessori per energie rinnovabili e miglioramenti aziendali. Nell'edizione di marzo, l'evento aperto al pubblico ha attirato 10mila visitatori in soli due giorni.

Workshop, corsi, seminari, laboratori e molto altro ad AgrieTour

Come sottolinea il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti «AgrieTour, per Arezzo Fiere e Congressi, è parte integrante della sua storia, del suo presente e del suo futuro. Un evento nazionale che da sempre ospitiamo con piacere e anche con grande successo. Che quindi costituisce una della manifestazioni centrali nel nostro percorso espositivo per il rilievo centrale della manifestazione». Ed ecco che «anche quest’anno, come nella scorsa edizione, AgrieTour si inserisce nell’ormai collaudato e vincente percorso di ‘Passioni in Fiera’, evento unico nel suo genere, perché raggruppa numerose Fiere in una e si sviluppa su 15.000 metri quadrati di spazio espositivo. Sono previsti molti appuntamenti di grande appeal e di grande fascino ambientale e turistico oltre che ovviamente legati al mondo agricolo, con Arezzo Fiere che sta sempre più ritrovando la sua funzione centrale di volano economico nazionale e internazionale per il Made in Italy».

Su www.agrietour.it le indicazioni per partecipare e il programma del salone.