Presentata la nuova edizione del Tartufo bianco di Acqualagna

In autunno nelle Marche non può mancare il consueto appuntamento con la Fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna (PU). Giunta alla sua 58° edizione è una delle principali fiere di settore in Italia dedicate a sua maestà il tartufo bianco. Nei giorni 28 e 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023 torna, dunque, l’appuntamento con la kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico e dai grandi numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso fungo.

Grandi chef confermeranno il livello internazionale di questa celebrazione del profumato e prezioso tartufo bianco, il Tuber Magnatum Pico che le colline marchigiane producono generosamente. Come ha detto Emanuela Bertolucci, titolare di un'azienda di vendita e trasformazione del prodotto, le condizioni climatiche quest’anno non sono state ideali per la crescita del tartufo. «Pur avendo avuto delle piogge importanti nel periodo primaverile - ha detto - c’è stata troppa siccità nel periodo estivo e pre autunnale. Ma la qualità è alta».

Fiera del tartufo bianco di Acqualagna, la presentazione a Roma

Per presentare la kermesse a Roma sono arrivati il sindaco di Acqualagna Luca Lisi e Marcello Penazzi, AD del brand della pasta Luciana Mosconi, top sponsor della Fiera. Presente anche Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione della Camera dei Deputati, che ha espresso l'attenzione delle istituzioni verso questo prodotto che genera in tutto il territorio uninterscambio ad alto valore aggiunto. «Il tartufo - ha detto - è un prodotto agricolo, una parte importante del nostro sistema a cui abbiamo dedicato iniziative legislative come l’IVA agricola agevolata al 4% e la programmazione Sviluppo Rurale».

Un momento della presentazione a Roma

Ad Acqualagna sette giornate alla scoperta del tartufo bianco

Sette giornate intense durante le quali Acqualagna invita i visitatori a immergersi in una tradizione secolare e a vivere un’esperienza immersiva nel mondo del prelibato fungo ipogeo con un programma ricco di eccellenze. Star chef tv, celebri cuochi della cucina italiana, grandi nomi della cultura e dello spettacolo sono chiamati ad esaltare la bontà del Tartufo Bianco. Sarà la celebrazione di un territorio dove in ogni stagione si raccolgono tutte le varietà del tartufo e dove i raccoglitori sono oltre 22.000. Aumentate negli ultimi anni le coltivazioni di tartufo nero - oltre 250 - mentre altre due della varietà bianca sono in fase di sperimentazione. I punti vendita specifici di tartufo sono dieci e altrettante sono le aziende lo trasformano e lo commercializzano in tutto il mondo.

Più di 50 eventi alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna

Più di cinquanta eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto che ha inizio da piazza Enrico Mattei (nativo di Acqualagna), cuore pulsante della fiera e centro del mercato del tartufo fresco e si snoda in un itinerario gustosissimo: il Ristotartufo dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette gourmet a base di tartufo bianco, il Salotto da Gustare con i riflettori accesi sulla cucina dei grandi chef che si esibiranno ai fornelli con ricette originali e buonissime, il Mercato del Gusto aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato.

Fiera del tartufo bianco di Acqualagna, tra gli ospiti anche Giorgione

Nelle giornate della Fiera ad Acqualagna si alterneranno professionisti del settore enogastronomico, come Fabio Pisani, de Il luogo di Aimo e Nadia, Giuseppe Portanova dell'omonimo ristorante di Urbino, Elisa Venturi di "Elisa, cuore chiacchiere e cucina" , Giorgio Barchiesi alias "Giorgione", Daniele Patti de Lo scudiero. La chef Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona terrà uno show cooking proprio sulla pasta nello spazio del Salotto da gustare. Non mancheranno, tra le 50 iniziative in cartellone, incontri tematici e approfondimenti, oltre a spettacoli e degustazioni, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive.

Novità alla Fiera del tartufo bianco di Acqualagna: Tartufo Awards

Novità assoluta è Tartufo Awards, la Gara Nazionale delle Città del Tartufo, che si disputerà il 4 e il 5 ottobre tra le città italiane del tartufo in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nata per promuovere la produzione, la commercializzazione e la promozione turistica del tartufo, eccellenza italiana. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo.

Alla Fiera del tatufo bianco di Acqualagna spazio anche al vino

Inoltre, nasce Tartufo diVino, un grande spazio dedicato alle Doc e Docg del territorio, che non è solo degustazione, ma anche luogo di incontro tra produttori e pubblico di esperti, appassionati, giornalisti, influencer. Per gustare e scoprire i migliori abbinamenti con il tartufo bianco, ma anche conoscere le novità e le tendenze di mercato grazie a masterclass, laboratori e winecooking.

Acqualagna, tra le patrie italiane del tartufo che esporta in tutto il mondo

Il territorio, nel cuore delle Marche, tra Pesaro e Urbino, è un vero giacimento tartufigeno: detiene il primato italiano nella vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell’economia e della cultura gastronomia dell’area.

Acqualagna, la capitale marchigiana del tartufo

Qui si concentrano, infatti, i due/terzi della produzione nazionale, destinati ai consumi in tutto il mondo. Crescono qui ben quattro varietà, una per ogni stagione: il Tartufo Bianco (Tuber Magnatum Pico dall’ultima domenica di settembre al 31 dicembre), il Tartufo Nero Pregiato (Tuber Melanosporum Vitt dal 1° dicembre al 15 marzo), il Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii Vitt dal 15 gennaio al 15 aprile), il Tartufo Nero Estivo (Tuber Aestivum Vitt dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1°ottobre al 31 dicembre). Con l’iscrizione gratuita al “Club Amici di Acqualagna Capitale del Tartufo”, si possono ricevere info e suggerimenti utili come il pratico “Ricettario del tartufo” oppure le quotazioni del mercato del Tartufo.