Terre di Pisa Food&Wine Festival: il gusto della Toscana autentica

Terre di Pisa Food&Wine Festival presenta, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, i giacimenti gastronomici di un vasto territorio che esprime la natura toscana più autentica. Nel cuore di Pisa, sulla centralissima piazza Vittorio Emanuele II (a due passi dalla stazione centrale), i visitatori hanno la possibilità di incontrare personalmente oltre 80 produttori provenienti da tutte le Terre di Pisa - dal Monte Pisano alla Valdera, dalle Colline pisane alla Valdarno, alla Val di Cecina, dai Colli Marittimi al litorale - partecipare alle degustazioni dei tanti prodotti identitari come il tartufo bianco, la pasta, il cioccolato, i salumi, i formaggi, il miele, i dolci, la birra, i liquori e l’olio extravergine d’oliva fresco di frangitura.

Al via Terre di Pisa Food & Wine Festival

Un posto d’onore è riservato alla Doc Terre di Pisa nella sala Borsa della Camera di Commercio Tno dove si alterneranno degustazioni tematiche e master class in collaborazione con Ais e Fisar.

A Terre di Pisa in scena anche Max Mariola

L’Università di Pisa organizza incontri sull'educazione alimentare mentre lo chef Max Mariola, terrà due show Cooking dove interpreta i prodotti delle Terre di Pisa, entrambi concentrati nella giornata di sabato, a pranzo e a cena. Ai bambini sono dedicati specifici laboratori ai piedi del grande murale “Tuttomondo” di Keith Haring.

Anch Max Mariola protagonista al Festival

Terre di Pisa, tra sostenibilità e attenzione all'ambiente

La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, ha iniziato quest’anno un percorso “green” e adotta i “CAM eventi”, il disciplinare sui Criteri Ambientali Minimi fissati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approvato a dicembre 2022 e dedicato alle attività culturali ed espositive.

In scena i prodotti enogastronomici locali

Nella consapevolezza del forte impatto ambientale che generano le manifestazioni in termini di impiego di energia, di produzione di rifiuti, di mobilità e di emissioni climalteranti, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con questo impegno intende contribuire alla transizione verde e all’azione sul clima, adottando soluzioni in linea con i principi dello sviluppo sostenibile: prodotti di filiera cortissima, una location facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblici, vendita di bicchieri esclusivamente in vetro per le degustazioni da utilizzare per tutti i giorni di durata dell’evento, utilizzo di piatti in porcellana per le iniziative gastronomiche. Inoltre, i rifiuti prodotti nell’ambito della manifestazione saranno raccolti in modo differenziato. I testimoni coinvolti neidiversi ambiti saranno ospitati in strutture prossime all’evento.

Terre di Pisa, non solo cibo. Anche visite guidate e percorsi tematici

In occasione di Terre di Pisa Food & Wine Festival tutta la città e il territorio si “vestono a tema” proponendo un fitto programma di visite guidate alle mostre e ai musei, itinerari tematici e convenzioni specifiche. Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II: venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 21 - sabato 21 ottobre dalle 11 alle 23 e domenica 22 ottobre dalle 11 alle 20 - Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”. Prenotazione laboratori, masterclass, show cooking e tour guidati direttamente sul sito ufficiale.