Sherbeth 2023, il Festival del gelato torna aperto al pubblico con tante novità

Tante le novità dell'edizione 2023 del Sherbeth, il prestigioso festival internazionale del gelato, che si svolgerà a Palermo dal 27 al 29 ottobre. La notizia più entusiasmante è che il festival sarà nuovamente accessibile al pubblico. Gli amanti del gelato avranno l'opportunità di partecipare e assaporare le prelibatezze gelate nella nuova location: la suggestiva Piazza Castelnuovo, a soli due passi dal celebre Teatro Politeama.

Il festival inizierà venerdì 27 ottobre con la cerimonia di inaugurazione del villaggio alle ore 10 e si protrarrà fino a domenica 29, culminando con il concorso "Procopio Cutò". Durante questo emozionante evento, verrà assegnato il primo premio al maestro gelatiere che avrà conquistato maggiormente la giuria tecnica con la sua creazione inedita, appositamente preparata per il festival. Un aspetto interessante di quest'anno è che gli organizzatori non hanno imposto un tema specifico ai gelatieri, ma li hanno lasciati liberi di ispirarsi agli ingredienti di stagione e di sperimentare accostamenti insoliti ma deliziosi. Non è stato semplice per gli organizzatori selezionare i "magnifici 45" che quest'anno si daranno "battaglia" a colpi di palette di gelato per tentare di conquistare l'ambito premio Procopio Cutò.

Ecco i nomi dei gelatieri presenti al concorso Procopio Cutò:

Marco Calì - Gelab - Como, Italia

Alessandro Zoli - Peace & Cream - Faenza (Ra), Italia

Paolo Di Lallo - Mizzica Gelateria & Café - Toronto, Ontario - Canada

Stefano Cecconi - Cremeria Cecconi - Arezzo, Italia

Fabio Bracciotti - Sorbetteria crème glacée - San Benedetto del Tronto (Ap), Italia

Ilaria Guerrieri - Io e Gelato - Mezzana (Pi), Italia

Renato Trabalza - Maritozzi e gelato - Bologna, Italia

Alessandro Pagetti - L’angolo de gusty - Vercelli, Italia

Chiara Spalluto - Gelateria Vittoria - Casalabate (Le), Italia

Barbara Serrani - Il Bassotto gelateria - Sirolo (An), Italia

Silvia Duranti - Qualcosa di buono - Moneglia (Ge)

Elisa e Giulia Manara - Burrocacao gelateria - Imola (Bo), Italia

Sandra Del Giovane - Baldo gelato - Lecce, Italia

Edoardo Guglielmi - Cremeria Gori di Guglielmi Oliver - Capoliveri (Li), Italia

Gentian Ashiku - Mil Sabores - Pontenure (Pz), Italia

Antonietta Tammaro - Aloha - Mirabella Eclano (Av), Italia

Maria Chiara Sanna - Arte Del Gelato - Anzio (Rm), Italia

Danilo Cinelli, Delizie bolognesi - Bologna, Italia

Beatrice D'Arcangelo - Beatrice D'Arcangelo - Martina Franca (Ta), Italia

Raffaele Lepore - Bar delle sirene - Salerno, Italia

Pierpaolo Portogallo - Edoardo il gelato biologico - Firenze, Italia

Simone De Nardi - Fingusto - Conegliano (Tv), Italia

Francesca Dassogno - Fattoria Dassogno - Rogeno (Lc), Italia

Massimo Boni - Giocondo bottega gelato - Monterotondo (Rm), Italia

Marco Battalia - Makegelato! - Firenze, Italia

Chiara Saffioti - Granitiamo - Palmi (Rc), Italia

Gian Luca Cavi - Magritte, Gelati al cubo - Fidenza (Pr), Italia

Andrea Zingrillo - Wally, Gelato, frutta & Co - Milano, Italia

Giacomo Banchini - Cioccolateria Gelateria Banchini - Parma, Italia

Daniele Michienzi - Gelateria Vanni - Misano Adriatico (Rn), Italia

Hiroaki Isobe - Quattro Panchine - Yokohama, Kanagawa - Giappone

Lorenzo Domeneghini - Olmechi - Montale (Pt), Italia

Yoshihiro Makino - Gelateria Rimo - Shizuoka, Shizuoka - Giappone

Tatsuhiko Hama - Malga Gelato - Nonoichi, Ishikawa - Giappone

Giorgio Barassi - Nuvola Gelato & Dolci - Burnaby, Columbia Britannica - Canada

Alessandro Marchese - Verdemandarino - Savona, Italia

Carmen Scagnoli - Gelateria Barroccino - Firenze, Italia

Massimiliano Lanzafame - Maxsimo Gelateria naturale - Düdingen, Cantone Friburgo - Svizzera

Alessandro Cesari - Sablé Gelato - Bologna, Italia

Gianluca Sottani - Bar gelateria Sottani - Pelago (Fi), Italia

Simone De Feo - Capolinea - Reggio Emilia, Italia

Michiko Akamatsu - Royal Farm Akamaatsu - Takamatsu, Kagawa - Giappone

Mattia Giaquinta - Monterosso gelateria - Firenze, Italia

Gabriele Scarponi - Ara Macao - Albisola Superiore (Sv), Italia

Fabio Marasti - La gourmand'ice - Heusy, Liegi - Belgio

Ma Sherbeth avrà anche un interessante momento di incontri con esperti del gelato, nutrizionisti e giornalisti. Tra gli incontri si parlerà della storia delle neviere, di sostenibilità, l'analisi sensoriale del gelato, masterclass con maestri gelatieri.

«Siamo davvero emozionati e non lo nascondiamo. Finalmente Sherbeth torna alla sua formula originale - dicono gli organizzatori della kermesse – Non c’è cosa più bella che condividere un gelato. Sono stati anni difficili quelli della pandemia con il concorso in "forma privata", ma lo abbiamo portato avanti proprio per lo spirito di questa manifestazione. I gelatieri, ormai, si sentono parte di una famiglia e mai al mondo avrebbero accettato uno o due anni di stop. Ora, però, sono felicissimi di poter riabbracciare il pubblico e condividere con loro le loro storie e le loro bontà».

«Una vera emozione tornare finalmente con il pubblico - dicono i due direttori tecnici del festival Antonio Cappadonia e Giovanna Musumeci - Sherbeth, d'altronde, è soprattutto questo. C'è la competizione tra i maestri gelatieri, certo, ma alla fine siamo una grande famiglia. E vedere le persone che gironzolano tra i banchetti è la cosa più bella per tutti noi». «Cresce ogni anno sempre più l'attesa per Sherbeth, un Festival ormai consolidato, che unisce il concorso internazionale del gelato con una serie di eventi e appuntamenti che fanno della città un villaggio di autentica condivisione - dice Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello sport e dello Spettacolo - Sono certa che l'edizione di quest'anno registrerà ulteriori successi, anche sotto il profilo turistico, rappresentando il Festival un'occasione di promozione del nostro territorio». «Lo Sherbeth Festival è ormai un evento che rientra nella tradizione della città - dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - Un evento che attrae maestri gelatieri da tutto il mondo e, per questa ragione, è una grande occasione che vede Palermo come luogo di incontro tra diverse culture con la passione per il gelato come unico denominatore della rassegna».