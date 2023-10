Al Gardica Gourmet Festival vini e sapori del Garda

Dal 2 al 4 novembre, Gardica Gourmet Festival torna in scena, rappresentando una manifestazione enogastronomica dedicata a promuovere la regione del Garda, in particolare la zona della Valtènesi. L'evento è stato concepito dal Grand Hotel Fasano & Villa Principe in collaborazione con les Collectionneurs, la comunità di albergatori e ristoratori fondata da Alain Ducasse. Questo prestigioso hotel a cinque stelle di Gardone Riviera (Bs) fa parte di les Collectionneurs dal 2019 e quest'anno vanta il riconoscimento di due "Tables Remarquables" per i suoi ristoranti Il Fagiano e Il Pescatore.

Tutto il buono del Grada a Gardica Gourmet Festival

La seconda edizione del Gardica Gourmet Festival mira a scoprire e valorizzare le eccellenze enogastronomiche della regione del Garda. Il festival gode del sostegno del Consorzio Valtènesi, che presenterà i vini dei produttori locali durante tutto l'evento. Inoltre, importanti partner come il lago di Garda-Lombardia, il Consorzio Olio Dop Garda, la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda e Coldiretti Brescia metteranno a disposizione una selezione di prodotti enogastronomici. Per animare le tre serate dedicate alle specialità gourmet del Garda, sono previsti dieci chef appartenenti a les Collectionneurs provenienti da diverse regioni d'Italia, a cui si aggiungeranno una chef delle Dolomiti e due rinomati maestri gelatieri a livello nazionale.

Le cantine protagoniste a Gardica Gourmet Festival

Durante il festival, sarà data particolare attenzione a due rinomate cantine: Pratello, situata vicino a Padenghe sul Garda e con una storia che risale al 1867, e Conti Thun, nel cuore della Valtènesi con una solida tradizione agricola. Queste cantine non solo apriranno le loro porte per far conoscere la loro produzione vinicola, ma ospiteranno le prime due serate eno-gastronomiche in modo esclusivo.

Gli chef di les Collectionneurs Gardica Gourmet Festival

Per accompagnare le degustazioni dei vini selezionati dal Consorzio Valtènesi, sei chef di les Collectionneurs lavoreranno insieme per creare due menu che metteranno in risalto i sapori e gli ingredienti tipici della regione. Il Gardica Gourmet Festival inizierà il 2 novembre con una cena nella Cantina Pratello, durante la quale tre giovani chef, Pasquale Tozzi del Ristorante Il Pescatore e del Ristorante Magnolia del Grand Hotel Fasano & Villa Principe (Gardone Riviera, Bs), Davide Marzullo del Ristorante Trattoria Contemporanea con una stella Michelin (Lomazzo, Co), e Fernando Tommaso Forino di Osteria Arborina all'interno di Arborina Relais (La Morra, Cn), prepareranno sei piatti con ingredienti rappresentativi della regione. Il pastry chef della Cantina Pratello, Marinetta Cabri, contribuirà con i dessert, e il bar manager Rama Redzepi del Grand Hotel Fasano servirà un cocktail a conclusione del pasto. Il menu di 6 portate avrà un costo di 85 €, inclusi gli abbinamenti.

La serata successiva, il 3 novembre, si svolgerà presso la cantina Conti Thun, con tre chef di les Collectionneurs: Maurizio Bufi del Ristorante Il Fagiano del Grand Hotel Fasano & Villa Principe (Gardone Riviera, BS), Fabio Ingallinera del ristorante Nazionale con una stella Michelin (Relais Il Nazionale a Vernante, Cn), e Cesare Grandi del ristorante La Limonaia (Torino). Un tema specifico, "Il vegetale", ispirerà i piatti preparati durante questa serata. Il wine pairing sarà curato da Conti Thun e Consorzio Valtènesi, e il pasto si concluderà con un esclusivo cocktail di Rama Redzepi. Il menu di 6 portate avrà un costo di 85 €, inclusi gli abbinamenti.

Il gran finale il 4 novembre avrà luogo nella serata "L'Albergo da Gustare" presso il Grand Hotel Fasano & Villa Principe. Durante questa cena straordinaria, sei chef della comunità italiana di les Collectionneurs, una chef ospite e due maestri gelatieri creeranno una cena unica nel suo genere. Gli chef Maurizio Bufi e Pasquale Tozzi ospiteranno colleghi provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Alberto Bertani del ristorante QB Duepuntozero (Salò), Andrea Besana di Andree (La Spezia), Salvatore Aprea del Ristorante Da Tonino (Capri), Matteo Carnaghi del Villadorata Country Restaurant (a Noto). La chef ospite Tina Marcelli del Ristorante Artifex (Feuerstein Nature Family Resort) arriverà dalla Val di Fleres (Dolomiti) per contribuire alla promozione della regione Valtènesi. La serata sarà allietata da due campioni del mondo della gelateria, Sergio Dondoli e Sergio Colalucci, provenienti rispettivamente da San Gimignano (Si) e Nettuno (Rm), che presenteranno le loro specialità. Il menu sarà basato su una pietanza rappresentativa della filosofia di ciascuno degli chef, e i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare l'hotel attraverso dodici postazioni gourmet. Alla fine del pasto, sarà possibile gustare le creazioni del bar manager Rama Redzepi. Il menu per questa serata avrà un costo di 115 €, inclusi gli abbinamenti.