Il valore della comunicazione nella ristorazione al centro dell'assemblea Fipe

Mercoledì 15 novembre alle ore 10 a Roma si terrà un'importante assemblea nella sede della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), che avrà come fil rouge il complesso rapporto fra il mondo della ristorazione e la comunicazione. Dopo tre anni estremamente difficili, prima a causa delle lunghe restrizioni imposte per affrontare la pandemia e poi a causa dell'aumento dei costi dovuti alla crisi energetica, il comparto della ristorazione sta cercando di tornare ai livelli pre-Covid, ma sta affrontando notevoli sfide. Le difficoltà economiche, in particolare l'inflazione, stanno pesantemente influenzando i costi operativi delle imprese, rendendo la gestione sempre più complicata. Inoltre, si osserva spesso una narrazione negativa del settore della ristorazione da parte dei mezzi di comunicazione, che si concentra su aspetti sensazionalistici piuttosto che riconoscere il vero valore di questo settore. Questa narrazione oscura l'impegno e i sacrifici personali che sono alla base di queste attività.

L'assemblea della Fipe si concentrerà sul rapporto tra ristorazione e comunicazione

Ma c'è anche un lato positivo, con numerosi programmi televisivi, riviste, libri, guide e case editrici specializzate che mettono in luce i valori, compresi quelli economici, generati dalla ristorazione in termini di comunicazione. In sostanza, ci sono due facce del comparto, una negativa e una positiva, entrambe derivate dal ricco, variegato e complesso mondo della ristorazione italiana, in cui operano migliaia di imprese di diverse dimensioni e tipologie. La comunicazione sembra avere difficoltà a riconoscere il lato imprenditoriale di coloro che operano in questo settore. L'assemblea di quest'anno, come annunciato, si concentrerà su questo complesso rapporto tra il mondo della ristorazione e la comunicazione, con l'obiettivo di promuovere una migliore comprensione dei problemi e delle opportunità, al fine di migliorare il dibattito nell'interesse delle imprese, dei cittadini e del Paese nel suo complesso.

Fipe, il programma dell'assemblea e i protagonisti

Saluti:

Carlo Sangalli , presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia

, presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

Relazione:

Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio

Tavola rotonda:

Davide Oldani , ristorante D'O (in collegamento)

, ristorante D'O (in collegamento) Carlo Gorla , direttore sviluppo programmi informazione Mediaset

, direttore sviluppo programmi informazione Mediaset Davide Paolini , collaboratore de Il Sole 24 Ore

, collaboratore de Il Sole 24 Ore Ida Germano , Osteria del Cavolo

, Osteria del Cavolo Veronica Ruggeri , conduttrice tv

, conduttrice tv Giuseppe Di Piazza , caporedattore cronaca di Roma del Corriere della Sera

, caporedattore cronaca di Roma del Corriere della Sera Marco Mensurati, direttore del Gambero Rosso

Conclusioni:

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Modera: